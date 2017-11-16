Дочь Дуэйна «Скалы» Джонсона (Dwayne Johnson), Симона Гарсия Джонсон (Simone Garcia Johnson), удостоилась почетного звания. Девушку выбрали послом «Золотого глобуса-2018».

Согласно информации E! News, Симона, которой всего 16 лет, была названа официальным послом церемонии «Золотой глобус», которую проводит ежегодно Ассоциация иностранной прессы Голливуда. Эта должность всегда присваивается сыну или дочери какой-либо знаменитости, и Симона вне себя от радости от того, что ее выбрали для церемонии следующего года, когда премия будет отмечать 75-летний юбилей.

«Мне повезло, что я выросла в семье, где было много сильных ролевых моделей, и я очень счастлива, что меня выбрали представлять Ассоциацию на 75-й церемонии», - сказала она. «Как новый посол «Золотого глобуса», я надеюсь стать ролевой моделью для молодых людей по всему миру и вдохновить их смело говорить о том, что беспокоит их умы и сердца».

Обычно послом церемонии становится один человек, но был случай, когда послов было трое. Речь идет о дочерях Сильвестра Сталлоне Софии, Систине и Скарлет, которые занимали почетную должность одновременно.

Впервые титул посла появился в 1962 году, его цель - представлять новые поколения звезд, позволяя предстать перед зрителями детям самых прославленных голливудских талантов. В обязанности посла входит вручение призов победителям номинаций.

Источник фото: Globallookpress.com