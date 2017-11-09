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Тарасов и Костенко сыграют свадьбу через 36 дней?


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Футболист Дмитрий Тарасов стал героем светской хроники после развода с Ольгой Бузовой. Сейчас 30-летний спортсмен вновь в центре внимания – и теперь поклонники обсуждают предстоящую свадьбу знаменитости с Анастасией Костенко.

 

Недавно звезда спорта побывала вместе со своей возлюбленной Анастасией Костенко на мюзикле «Анна Каренина». Дмитрий опубликовал в Instagram снимок с моделью, и фото взбудоражило поклонников. Ведь на безымянном пальце девушки было кольцо, которое дарят в честь помолвки, пишут «7Дней».

Слухи о свадьбе быстро распространились в Сети. Да и девушка подлила масла в огонь, сообщив после появления в Сети провокационного снимка, что через 36 дней в ее жизни случится важное событие.
Весной уже сообщалось, что Тарасов сделал предложение руки и сердца своей подруге. Это произошло на дне рождения девушки.

Ранее блогер Лена Миро отмечала, что, по ее мнению, новые отношения футболиста с моделью долго не продлятся. «Настю Тарасов сольет. Ни молодость, ни сногсшибательная внешность ей не помогут. Фатальная ошибка Насти - в том, что в отношениях с Тарасовым она начала играть роль примерной девочки. Хорошие девочки возбуждают Димину маму, но никак не самого Диму. Однако Дима протягивает каждой своей новой бабе веревку, на которой написано: "Ты должна понравиться моей маме". И на этой веревке глупая баба сама себя вешает».

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0 Не нравится 0 Нравится 09.11.2017 Теги: Дмитрий Тарасов Анастасия Костенко

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