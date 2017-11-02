Дастин Хоффман извинился за домогательства
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Еще одна голливудская звезда в центре сексуального скандала. 80-летнего Дастина Хоффмана (Dustin Hoffman) обвиняет в харассменте писательница Анна Грэм Хантер. Инцидент произошел 32 года назад.
Хантер написала колонку для Hollywood Reporter, в которой описала, как стала объектом домогательств со стороны Хоффмана на съемках картины «Смерть коммивояжера» в 1985 году. Как пишет дама, тогда она работала стажером, и в первый рабочий день актер попросил сделать ему массаж ступней. Хантер сделала. Затем начался открытый флирт.
«Он хватал меня за зад, говорил о сексе со мной и в моем присутствии. Однажды утром я зашла к нему в гримерку, чтобы узнать, что он будет на завтрак; он посмотрел на меня, ухмыльнулся и сказал: «Я буду яйцо вкрутую... и клитор всмятку». Окружающие расхохотались, а я ушла, потеряв дар речи. Я зашла в ванную и заплакала».
Сам актер поспешил с извинениями. По словам Хоффмана, он очень уважает женщин: «Чувствую себя ужасно из-за того, что какие-то мои действия могли поставить ее в неудобное положение. Мне очень жаль. Это не отражает моей истинной сути».
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 1
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Ellis_@Не надо было делать массаж ступней. Можно было это "замять" так, чтобы больше не посмел. Например, улыбнуться и мило сказать, что если мистер желает массаж, я сообщу шефу о необходимости включить в наш персонал массажиста. Я сделаю это незамедлительно. И осался бы он сидеть с удивлённой физией и лёгким страхом, что начальство узнает про его поведение. Не отвечать на открытый флирт. Игнорить. На шутку про яйцо и клитор лучше не убегать с плачем, заставляя хохотать. Тут просто необходимо сразу же дать отпор. После стольких лет рыдать об этом уже глупо, имхо. Старый дядько этот Дастин. Кто опозорил себя таким поведением, тому и жить с этим.
02.11.17 12:28