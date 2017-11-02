Дастин Хоффман извинился за домогательства

Еще одна голливудская звезда в центре сексуального скандала. 80-летнего Дастина Хоффмана (Dustin Hoffman) обвиняет в харассменте писательница Анна Грэм Хантер. Инцидент произошел 32 года назад.

Хантер написала колонку для Hollywood Reporter, в которой описала, как стала объектом домогательств со стороны Хоффмана на съемках картины «Смерть коммивояжера» в 1985 году. Как пишет дама, тогда она работала стажером, и в первый рабочий день актер попросил сделать ему массаж ступней. Хантер сделала. Затем начался открытый флирт.

«Он хватал меня за зад, говорил о сексе со мной и в моем присутствии. Однажды утром я зашла к нему в гримерку, чтобы узнать, что он будет на завтрак; он посмотрел на меня, ухмыльнулся и сказал: «Я буду яйцо вкрутую... и клитор всмятку». Окружающие расхохотались, а я ушла, потеряв дар речи. Я зашла в ванную и заплакала».

Сам актер поспешил с извинениями. По словам Хоффмана, он очень уважает женщин: «Чувствую себя ужасно из-за того, что какие-то мои действия могли поставить ее в неудобное положение. Мне очень жаль. Это не отражает моей истинной сути».

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Источник фото: Globallookpress.com