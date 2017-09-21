Татьяна Навка вынуждена работать по ночам

Она покинула большой спорт, но до сих пор блестяще выступает на льду. И порой подготовка к новому шоу занимает массу времени и отнимает много сил. Сейчас Татьяна Навка занята в постановке «Руслан и Людмила». И фигуристка репетирует даже ночью.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Сен 19 2017 в 1:56 PDT

Королева льда ошеломила поклонников в Insta интригующим постом. На фото Татьяна запечатлена в паре с супругом Анастасии Заворотнюк, фигуристом Петром Чернышевым. «Ночь. Работаем», - сообщила спортсменка.

Подписчики от дуэта в восторге: «Какая же Вы прекрасная пара, Таня и Петя! Очень жаль, что Ваша спортивная карьера прошла не вместе, что спортивный бог не свел Вас вместе в танцевальную пару в период Вашей профессиональной карьеры», «Татьяна - трудяга... И днем, и если нужно ночью работает! Петр тоже творческий человек, и в данном случае у них достойный творческий тандем», «Очень рада, что Таня именно с Петром будет выступать. Петр не только отличный фигурист, но и прекрасный постановщик номеров. Такие партнеры на вес золота».

Но некоторые стали спорить о том, что в паре с Навкой лучше выглядел бы ее партнер по соревнованиям Роман Костомаров. Также появились предположения, что Костомаров предпочитает сотрудничать с Ильей Авербухом.

Ранее мы писали:

Татьяна Навка продемонстрировала эффектный шпагат. Анастасия Волочкова раздосадована.

Татьяна Навка редко видится с мужем. Супруги стараются встречаться хотя бы раз в неделю.

Татьяна Навка думает о третьем наследнике. Звезда не прочь стать мамой еще раз.