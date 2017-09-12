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Эвелина Бледанс о разводе с мужем


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Эвелина Бледанс теперь гордая одиночка. Актриса рассталась с супругом Александром Семиным еще в прошлом году, но старательно скрывала это от публики. А сейчас Бледанс надоело имитировать счастливую семейную жизнь.

Эвелина рассказала о расставании с отцом своего младшего сына Семена на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Передачу с участием Бледанс можно будет увидеть завтра, 13 сентября. Публика ошеломлена.

Незадолго до съемок в программе Эвелина написала в Insta: «Как же иногда бывает тяжело на душе... но об этом узнают только Семочкины любимые шарики, в которых я оставлю все свои страхи и сомнения и пойду дальше с улыбкой по жизни. Или надо делиться своими переживаниями?» Поклонники посоветовали звезде не держать негатив в себе. И Бледанс решилась на откровения.

Напомним, с Семиным актриса сочеталась браком в 2010 году. Четыре года назад у пары родился сын. У мальчика был диагностирован синдром Дауна. Эвелина старательно занимается воспитанием сына и регулярно с гордостью рассказывает об успехах ребенка.

В новом интервью Малахову Бледанс рассказала о разводе и о том, как складывается жизнь после расставания. По словам актрисы, в свое время они подписали с Семиным брачный контракт, но тем не менее у бывших супругов возникли разногласия при дележе совместно нажитого имущества.

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0 Не нравится 0 Нравится 12.09.2017 Теги: эвелина бледанс

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