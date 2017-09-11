В США выбрали королеву красоты

На выходных в Атлантик-Сити, Нью-Джерси, состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2017». Как обычно, за корону сражалось 50 прекрасных девушек из разных штатов. Но титул получила лишь одна. И этой счастливицей стала 23-летняя Кара Мунд из Северной Дакоты.

















Кара Мунд не просто победила на конкурсе красоты. Она вошла в историю престижного конкурса как первая девушка-победительница из Северной Дакоты. По словам Кары, победа стала для нее большой неожиданностью. Свои шансы она оценивала не очень высоко - полагала, что не окажется даже в первой десятке, но не теряла надежды. «Это еще раз доказывает: неважно, откуда вы родом, если вы о чем-то мечтаете, то все получится», - заявила Мунд.

Кстати, Кара не только красивая, но и умная. В этом году она закончила Брауновский университет. В финале девушкам задавали весьма каверзные вопросы на политические темы, и Мунд попросили прокомментировать решение Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату. Кара заявила, что считает решение президента не самым правильным. «Есть доказательства того, что глобальное потепление действительно происходит, и неважно, веришь ты в него или нет, но мы должны быть за столом переговоров», - сказала девушка.

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Источник фото: Globallookpress.com