 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

В США выбрали королеву красоты


0 1

На выходных в Атлантик-Сити, Нью-Джерси, состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2017». Как обычно, за корону сражалось 50 прекрасных девушек из разных штатов. Но титул получила лишь одна. И этой счастливицей стала 23-летняя Кара Мунд из Северной Дакоты.

 
 
 

Кара Мунд не просто победила на конкурсе красоты. Она вошла в историю престижного конкурса как первая девушка-победительница из Северной Дакоты. По словам Кары, победа стала для нее большой неожиданностью. Свои шансы она оценивала не очень высоко - полагала, что не окажется даже в первой десятке, но не теряла надежды. «Это еще раз доказывает: неважно, откуда вы родом, если вы о чем-то мечтаете, то все получится», - заявила Мунд.

Кстати, Кара не только красивая, но и умная. В этом году она закончила Брауновский университет. В финале девушкам задавали весьма каверзные вопросы на политические темы, и Мунд попросили прокомментировать решение Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату. Кара заявила, что считает решение президента не самым правильным. «Есть доказательства того, что глобальное потепление действительно происходит, и неважно, веришь ты в него или нет, но мы должны быть за столом переговоров», - сказала девушка.

Ранее мы писали:

Оксана Федорова и другие самые известные российские участницы конкурсов красоты. Немногие лауреатки конкурсов красоты становятся известными. 

Мисс Россия-2016. Победительницей и обладательницей самой дорогой в мире короны стоимостью 1 миллион долларов стала 18-летняя Яна Добровольская из города Тюмень. 

Конкурс красоты назвали конкурсом «клонов». Участницы Miss Teen USA оказались поразительно похожи.​

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 0 Нравится 11.09.2017 Теги: Мисс Америка

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору