Дени Байсаров раскрыл тайну Примадонны

В звездной семье Аллы Пугачевой ее младший внук Дени Байсаров на особом положении. Молодой человек отказался от идеи карьеры в шоу-бизнесе. Дени намерен продолжить дело отца и стать серьезным бизнесменом. И он всегда готов помочь родным.

19-летний Дени практически не общается с прессой. Но на днях юноша, который сейчас учится в одном из учебных заведений Британии, все же согласился на достаточно обстоятельную беседу. В интервью изданию Dni.ru Байсаров рассказал о планах стать деловым человеком. И подчеркнул, что намерен реализоваться в жизни «независимо от имен и регалий своих предков».

Он заверил, что никогда не забывает о бабушке. «С Аллой я всегда на связи. Не всегда созваниваемся, но постоянно переписываемся».

Молодой человек также объяснил, почему никто в семье не называет Аллу Борисовну «бабушкой». «Началось это с Никиты. Он первый стал к ней так обращаться. Ни он, ни я, ни Клава не зовем Аллу бабушкой. Потому что нельзя такую прекрасную женщину называть бабушкой. Она Алла, Аллуся! Она дала мне много ценных советов. Например, учила всегда: "Не давай людям говорить тебе нет"».

Ранее мы писали:

Как Примадонна избавилась от лишнего веса? Пугачева, наконец, раскрыла свой секрет.

Пугачева растит соперника Цискаридзе. У маленького Гарри талант к хореографии.

Пугачева щеголяет в джинсах для подростков. Стройности Примадонны можно позавидовать.