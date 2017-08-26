Дана Борисова призналась маме в любви

Дана Борисова в последнее время – само совершенство. Девушка, которая успешно проходит курс лечения от наркозависимости в Таиланде, готова помогать звездам, попавшим в зависимость от наркотиков. А еще ведущая изменила взгляд на свои отношения с мамой, с которой она постоянно конфликтовала.

Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) Авг 25 2017 в 11:44 PDT

Как пишут Dni.ru, Борисова призналась маме в Instagram, что любит ее и простила все обиды: «Я люблю тебя за все, что ты для меня сделала. Мы пережили с тобой страшное, непростое время. Но мы и изменились с тобой вместе, и теперь нам очень хорошо и понятно вдвоем. Я люблю тебя, мама. Надеюсь, что совсем скоро услышу такие слова и от своей любимой @polinaaxenova2007», – написала Борисова.

Поклонники были ошеломлены, но быстро пришли в себя и попытались приободрить ведущую: «Очень рада, что увидела у вас на страничке с ней. Значит, вы сделали очень большой шаг в своей жизни! К хорошему и счастливому. Будьте вместе с мамой всю жизнь», «Такая ты умница, Даночка! И мама твоя супер! Ты справишься со всеми трудностями», «Даночка, Вы молодец! Мы будем и дальше Вас поддерживать, если Вы нуждаетесь в этом!!!!»

Стоит напомнить, что именно мама сообщила на весь мир, что ее дочь больна и страдает от алкогольной и наркотической зависимости. Дана тогда очень обиделась на маму и перестала с ней общаться. Дана даже стала подозревать родительницу в том, что та хочет забрать у нее дочь.

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