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Ирина Шейк развлекается в курятнике


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Ирина Шейк хорошо проводит время со своим возлюбленным Брэдли Купером (Bradley Cooper) в Америке. Но не забывает модель и про свою бабушку, которая живет в башкирском городе Сибай. Накануне звезда прилетела на родину, в гости к Нине Коренковой.

Ирина Шейк решила навестить родственницу, оставив Брэдли на время в одиночестве. Модель прилетела в российскую глубинку не одна, а с дочкой, и теперь Лея может пообщаться с прабабушкой и насладиться непривычной деревенской жизнью.

Приезд Ирины всполошил весь город. В Сети уже стал популярен снимок, где изображены Шейк и сотрудница местного отделения Сбербанка, пишут Dni.ru.

Ирина у бабушки не скучает, она много гуляет, помогает в огороде и хорошо кушает, ведь на столе всегда пирожки и другие яства. Поклонники уже задумываются, не располнеет ли звезда после такого визита к родным. Ирина активно публикует в Insta фото, на которых запечатлены моменты из ее деревенской жизни: на снимках есть и огород с помидорами, и курятник, и блюда с едой.

Особенно поразил пользователей снимок в курятнике, где Ирина держит в руках рыжую курицу.

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0 Не нравится 1 Нравится 25.08.2017 Теги: Ирина Шейк

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