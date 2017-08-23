Sony Mobile объявляет о старте продаж интерактивного проектора Xperia Touch

Москва, 22 августа 2017 — Компания Sony Mobile Communications («Sony Mobile»), объявляет о старте предзаказа на уникальный интерактивный проектор – Xperia Touch. Оформить предзаказ можно с 22 августа в фирменном интернет-магазине Sony Store Online и в сети фирменных магазинов Sony Centre по рекомендованной розничной цене 109 990 рублей.

Xperia Touch – интерактивный проектор, который превращает любую плоскую поверхность в 23” сенсорный HD дисплей (720р), изображение можно расширить до 80” с авто-подстройкой и автофокусом.

Быстрый и отзывчивый интерфейс реагирует на прикосновения. В нем применяется технология Sony SXRD для проекционных дисплеев, а реакция на физические прикосновения возможна благодаря сочетанию передового инфракрасного сенсора и встроенной камеры, захватывающей движения со скоростью 60 кадров в секунду.

Кроме того, Xperia Touch спроектирован на платформе Sony Agent Technology, что позволяет ему распознавать голосовые команды. Лаконичный начальный экран интуитивно понятен и удобен в управлении, как в светлых, так и в темных помещениях. С его помощью вы можете посмотреть самую актуальную информацию о погоде, воспользоваться виртуальной доской для записей, напоминаний, рисунков и видеозаметок, а также Skype™ для видеосвязи с коллегами, друзьями и семьей.

Xperia Touch поддерживает функцию PlayStation 4 Remote Play и позволяет запускать любые приложения или игры, загруженные из магазина Google Play. Это совершенно новый и уникальный способ использования миллионов различных приложений.

Устройство ориентировано на широкий круг потребителей: разработчиков, владельцев бизнеса, на тех, кто желает получить доступ к развлекательному или рабочему контенту в расширенном формате, на потенциальных партнеров в области интеллектуальных и «умных» домов, а также на разработчиков Android, которые стремятся воспользоваться преимуществами новой платформы и создать новые варианты использования приложения.

Интерактивный проектор Xperia Touch поступит в продажу в сентябре 2017 года.



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