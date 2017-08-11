Ирина Шейк: «Чем меньше на себя смотрю, тем мне же лучше»

Ирина Шейк остается одной из самых востребованных моделей. В марте звезда родила дочь, а уже в мае блистала на красной дорожке Каннского кинофестиваля. И сейчас Ирина в прекрасной форме. Как ей это удается?

Шейк согласилась поделиться своими бьюти-секретами с L'Officiel. На сегодняшний день звезда особое внимание уделяет увлажнению кожи. Она старается пить достаточно воды и отказалась от кофе. И сейчас использует антивозрастную уходовую косметику, но наносит только на сухие участки кожи и на шею. А еще модель практически никогда не выходит из дома, не нанеся солнцезащитный крем.

Декоративной косметикой в повседневности Ирина не увлекается. «Я не из тех девушек, которые часами могут смотреть на себя в зеркало. Чем меньше я на себя смотрю, тем мне же лучше. В повседневной жизни я наношу только тональную основу и консилер, чтобы выровнять тон и придать свежести лицу. На губах, как правило, у меня помада розовато-бежевого оттенка».

Разумеется, без фитнеса не обходится. Вот только кардиотренировки у Шейк не в фаворе. «Поэтому я занимаюсь джиу-джитсу. Физическая нагрузка достаточная, но не изматывающая — то, что мне нужно. Также я люблю пилатес, а вот йога показалась мне очень скучной».

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