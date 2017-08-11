Ирина Шейк: «Чем меньше на себя смотрю, тем мне же лучше»
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Ирина Шейк остается одной из самых востребованных моделей. В марте звезда родила дочь, а уже в мае блистала на красной дорожке Каннского кинофестиваля. И сейчас Ирина в прекрасной форме. Как ей это удается?
Шейк согласилась поделиться своими бьюти-секретами с L'Officiel. На сегодняшний день звезда особое внимание уделяет увлажнению кожи. Она старается пить достаточно воды и отказалась от кофе. И сейчас использует антивозрастную уходовую косметику, но наносит только на сухие участки кожи и на шею. А еще модель практически никогда не выходит из дома, не нанеся солнцезащитный крем.
Декоративной косметикой в повседневности Ирина не увлекается. «Я не из тех девушек, которые часами могут смотреть на себя в зеркало. Чем меньше я на себя смотрю, тем мне же лучше. В повседневной жизни я наношу только тональную основу и консилер, чтобы выровнять тон и придать свежести лицу. На губах, как правило, у меня помада розовато-бежевого оттенка».
Разумеется, без фитнеса не обходится. Вот только кардиотренировки у Шейк не в фаворе. «Поэтому я занимаюсь джиу-джитсу. Физическая нагрузка достаточная, но не изматывающая — то, что мне нужно. Также я люблю пилатес, а вот йога показалась мне очень скучной».
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Обсуждение 4
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ОлькаУ неё лучших фото нет??
11.08.17 23:39
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Ёпсиль, какие переживания. Увлажнения кожи, тут не забыть себя намазать и там растереть. Мир сходит с ума и новоиспечённые мамаши вместе с ним. И смотреть прям на себя надо меньше. И кому? Ирине то? Страх потерять розовый оттенок щёк и заполучить растяжки так отравляет мозК, что некогда ловить кайф от новой ситуации - своего материнства. Я после рождения дочери тоже чем-то там мазалась, но это было на далеко-далеко каком-то там плане после других потребностей, эмоций. Не, я всё понимаю, надо следить за собой и всё такое. Бог наградил эту женщину такими данными, что ей можно быть спокойной и смотреть на себя в зеркало. Хотя, не наше дело, конечно.
11.08.17 22:55
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....Плакать хочется....
11.08.17 22:28
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МадамНикогда не видела её счастливой,очень печальное выражение лица.
11.08.17 16:48