Ирина Шейк снова позирует топлес

В мае она стала одной из самых шикарных женщин на красной дорожке Каннского кинофестиваля. А теперь Ирина Шейк практически вернулась к привычному графику работы после родов. Более того, модель уже может позволить себе откровенные фотосъемки.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Июн 15 2017 в 10:43 PDT

Ирина приятно удивила поклонников, опубликовав в Insta весьма эротичный снимок. Как уточняет модель в подписи, фотография из «неопубликованного» материала с фотосессии, проведенной знаменитыми модными фотографами Мертом Аласом и Маркусом Пигго. Подписчики в восторге - менее чем за сутки публикация собрала более 350 тысяч лайков.

Напомним, в марте Шейк родила дочь, которая получила красивое имя Леа де Сейн Шейк Купер. Модель поработала над собой и достаточно быстро восстановила форму.

Ранее Ирина говорила, что у нее неплохие гены и нет предрасположенности к полноте, но тем не менее она старается не пренебрегать фитнесом. «Просыпаясь утром, я иду на пробежку в парк, кроме того, занимаюсь боксом, пилатесом, да и вообще веду активный образ жизни. Знаете, в Нью-Йорке не принято быть "тухлой", там все занимаются спортом. Да, я люблю фастфуд, но не забываю о балансе».

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