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Собчак возвращает «Фабрику звезд»


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Ксения Собчак возвращается на Муз-ТВ. И, судя по слухам, станет звездой самого яркого проекта осени-2017. Как сообщается, на канале возрождается телешоу «Фабрика звезд», и Ксения станет ведущей.

О возвращении популярного в нулевых проекта сообщил паблик Super. Стало известно, что недавно генеральный директор Муз-ТВ Арман Давлетьяров провел переговоры с Ксенией Собчак, и стороны пришли к согласию в общих вопросах. Правда, сумма гонорара ведущей пока неизвестна.

Руководство новыми «фабрикантами» доверили продюсеру Виктору Дробышу. По информации инсайдеров, также на роль ведущей рассматривались кандидатуры Леры Кудрявцевой и победительницы одной из «Фабрик» Ирины Дубцовой.

Напомним, проект по поддержке молодых исполнителей выходил на Первом канале с 2002 по 2007 годы. За это время было проведено семь «Фабрик», руководителями которых выступали известные продюсеры и артисты, в том числе Алла Пугачева и братья Меладзе. В 2011 году прошел проект «Фабрика звезд. Возвращение», в рамках которого между собой конкурировали выпускники "звездного дома" разных лет.

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0 Не нравится 0 Нравится 03.08.2017 Теги: Ксения Собчак

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