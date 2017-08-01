Понаровская опровергает слухи

Известная певица Ирина Понаровская в последние годы практически не появляется на публике. По слухам, артистка предпочитает жить чуть ли не затворницей. Недавно также появились сплетни о возможном переезде звезды в Европу. И в конце концов Понаровская не выдержала.

В отличие от коллег, Ирина Витальевна не ведет блоги в соцсетях. Так что решила передать привет через концертного директора Леру Тувину. «Ирина Понаровская попросила всем передать привет и что она никуда "не исчезала и ничего с ней не случалось"», – сообщила в соцсетях дама.

Ранее Тувина заметила, что Понаровская ведет достаточно активный образ жизни, хотя и предпочитает не появляться на звездных мероприятиях. Она также заметила, что слухи о переезде артистки в Европу не имеют под собой серьезных оснований, но Ирина Витальевна - интернациональный артист, так что может позволить себе жить в собственных апартаментах как в России, так и за рубежом.

А певица Азиза рассказала Starhit о том, что 64-летняя Понаровская время от времени соглашается выступить на приватных концертах для своих преданных поклонников.

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