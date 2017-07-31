Пугачева не выдержала жару

В Азербайджане завершился музыкальный фестиваль «Жара». Мероприятие стало по-настоящему масштабным - на шоу отметились Тилль Линдеманн, Филипп Киркоров, Анита Цой, Алла Пугачева и многие другие. Но к сожалению, не обошлось без неприятностей.

Публикация от Alla Pugacheva (@allaprimadonna) Июл 30 2017 в 8:55 PDT

В Баку Пугачева приехала не просто зрителем. Артистка провела на выходных свой творческий вечер и призналась в любви к городу. По словам Аллы Борисовны, она сама удивлена - как Эмину, выступившему организатором, удалось уговорить ее принять участие в музыкальном фестивале. Дело в том, что дива не переносит жару (а в эти дни в азербайджанской столице жара была действительно адская - под 40 градусов).

Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum) Июл 29 2017 в 11:51 PDT

По некоторым данным, после концерта Пугачева почувствовала недомогание и была вынуждена обратиться за помощью к медикам. У звезды были скачки артериального давления. Врачам удалось стабилизировать состояние Аллы Борисовны. Однако от выступления на творческом вечере Григория Лепса Примадонне пришлось отказаться.

По всей вероятности, сейчас Пугачева с мужем Максимом Галкиным поспешит вернуться в Юрмалу. На побережье Балтики звезда с семьей провела последние несколько месяцев.

Ранее мы писали:

Как Примадонна избавилась от лишнего веса? Пугачева, наконец, раскрыла свой секрет.

Пугачева растит соперника Цискаридзе. У маленького Гарри талант к хореографии.

Пугачева щеголяет в джинсах для подростков. Стройности Примадонны можно позавидовать.