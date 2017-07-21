Эммануил Виторган сообщит о беременности Собчак
1 1
Ксения Собчак старается быть заботливой мамой. Но это не значит, что звезда созрела для создания большой семьи. Недавно в СМИ появились сообщения о предполагаемой беременности Ксении, но родные знаменитости слухи не подтверждают.
Июль выдался для Собчак весьма насыщенным. Так что в ближайшие несколько дней Ксения решила взять паузу и побыть с любимыми. «Впереди - несколько дней с семьей после сумасшедших перелетов! Ура-ура!» - сообщила звезда.
Вместе с мужем, сыном, а также свекром и его супругой Ксения отправилась в Юрмалу. «Это лето для нашей семьи особенное, — рассказал Эммануил Виторган. – Ведь с нами теперь восьмимесячный внук Платон. Каждое утро в нашей семье начинается с зарядки. Максим всех строит и начинает гимнастику. Хочешь – нет, но становись».
В интервью изданию "Дни.ру" актер уточнил, что слухи о беременности Собчак - выдумка. Не более. «Когда это случится, мы вам непременно сообщим, пока же нет повода для обсуждения», - заявил мужчина.
Кстати, ранее Эммануил Гедеонович говорил, что маленький Платон очень похож на него. «У этого пацаненка - двух месяцев даже не было - глаза абсолютно сознательные, он слышит звук и поворачивает глаза, удивительно!»
Читайте также:
Собчак против «Анджелин Джоли». Ксения высказалась о естественной красоте.
Кто растит сына Ксении Собчак? Людмила Нарусова любит внука больше дочери.Собчак просит не переживать за ее сына. Звезда обратилась к общественности.
Читайте также
Обсуждение 7
-
Давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно --- http://tok.pw/lavita
22.07.17 09:23
-
мерзкая семейка(((
22.07.17 09:09
-
KoshkaЧто, теперь будут плодиться как кролики?
21.07.17 20:16
-
Так может это свёкр замастырил лошади киндера))))
21.07.17 18:19
-
ДаВсе дети сейчас быстро развиваются, а не только их.
21.07.17 14:48