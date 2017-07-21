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Эммануил Виторган сообщит о беременности Собчак


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Ксения Собчак старается быть заботливой мамой. Но это не значит, что звезда созрела для создания большой семьи. Недавно в СМИ появились сообщения о предполагаемой беременности Ксении, но родные знаменитости слухи не подтверждают.

Июль выдался для Собчак весьма насыщенным. Так что в ближайшие несколько дней Ксения решила взять паузу и побыть с любимыми. «Впереди - несколько дней с семьей после сумасшедших перелетов! Ура-ура!» - сообщила звезда.

Вместе с мужем, сыном, а также свекром и его супругой Ксения отправилась в Юрмалу. «Это лето для нашей семьи особенное, — рассказал Эммануил Виторган. – Ведь с нами теперь восьмимесячный внук Платон. Каждое утро в нашей семье начинается с зарядки. Максим всех строит и начинает гимнастику. Хочешь – нет, но становись».

В интервью изданию "Дни.ру" актер уточнил, что слухи о беременности Собчак - выдумка. Не более. «Когда это случится, мы вам непременно сообщим, пока же нет повода для обсуждения», - заявил мужчина.

Кстати, ранее Эммануил Гедеонович говорил, что маленький Платон очень похож на него. «У этого пацаненка - двух месяцев даже не было - глаза абсолютно сознательные, он слышит звук и поворачивает глаза, удивительно!»

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1 Не нравится 1 Нравится 21.07.2017 Теги: Ксения Собчак

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