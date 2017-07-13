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Ирина Шейк развлекается на распродажах


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Недавно она прекрасно провела время с любимым и друзьями на Таити. А теперь Ирина Шейк вернулась в Санта-Монику к дочери. Накануне звезду заметили во время шопинга. Ирина попыталась замаскироваться - даже надела камуфляжные брюки и бейсболку, но девушку все равно узнали сразу же.

 

Ирина была замечена во время шопинга с подругой. Девушки прогуливались по бутикам, где сейчас начинается сезон распродаж, и определенно были не прочь пополнить гардероб чем-нибудь новеньким.

 

Между прочим, несмотря на звездный статус и впечатляющие контракты, Ирина остается весьма практичной девушкой. «Россияне любят деньги, и нам никогда не бывает их достаточно. Даже если у меня много денег, мне этого всегда будет мало. У меня полдюжины квартир в России, я их коллекционирую и сдаю в аренду», - заметила Шейк в одном из интервью.

Манекенщица следит за своими финансами, лично приобретает продукты на рынках Санта-Моники, выбирая все самое свежее. В то время когда модель занята, за малышкой Леей присматривает бабушка - мать Ирины Татьяна. Кстати, мать Брэдли Купера Глория Кампано также старается часто навещать внучку.

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0 Не нравится 0 Нравится 13.07.2017 Теги: Ирина Шейк

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