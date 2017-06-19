Ольга Орлова открестилась от свадьбы

Ольга Орлова - девушка скрытная. Но, как известно, шило в мешке никому утаить не удавалось. Недавно Орлова обмолвилась о любимом мужчине. А светские обозреватели принялись выдавать артистку замуж.

На днях Ольга стала участницей программы «Человек-невидимка». В ходе шоу артистка призналась, что сейчас счастлива с неким интересным мужчиной, с которым ее пять лет назад познакомила Жанна Фриске. Паре удалось построить вполне гармоничные отношения, хотя порой между влюбленными бушуют страсти.

«Мы оба Скорпионы и когда ссоримся, я смотрю на него, как в зеркало. Я понимаю, что «косячу», только когда вижу его косяки», — цитируют СМИ Орлову.

По некоторым данным, Фриске познакомила подругу со стилистом Евгением Кривенко. Ольге давно приписывают с ним роман, но артистка предпочитает не называть имя партнера.

Теперь в Сети активно циркулируют слухи о скорой свадьбе Орловой. Но певица уже заявила, что журналисты поторопились. «Свадьба? Какая свадьба? Я ничего не знаю про свадьбу», - ответила певица на расспросы Dni.ru и посоветовала репортерам внимательнее пересмотреть и перечитать свои источники.

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