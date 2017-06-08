Светлана Ходченкова - самая потрясающая на «Кинотавре»

Самые шикарные девушки отечественного кино сейчас резвятся в Сочи. Накануне, 7 июня, здесь стартовал один из главных российских кинофестивалей. И самой эффектной леди на красной дорожке стала актриса Светлана Ходченкова.

Публикация от Pablo Derevyanko (@pablo_derevyanko) Июн 7 2017 в 9:02 PDT

Пару недель назад она блистала в Каннах. А теперь ослепила публику в Сочи. На красной дорожке Светлана Ходченкова появилась в провокационном наряде - платье-бюстье из черной кожи и с прозрачной юбкой. Светские и модные обозреватели поражены.

Публикация от Sоul Street (@soul_street_magazine) Июн 7 2017 в 10:17 PDT

Также по красной дорожке продефилировали Екатерина Вилкова, Елизавета Боярская, Марина Александрова, Наталья Чистякова-Ионова и многие другие.

Публикация от Светская жизнь🔥Новости звезд (@show_business1) Июн 7 2017 в 8:57 PDT

Церемония открытия кинофестиваля началась с минуты молчания в память о Данииле Дондурее, известном кинокритике и главном редакторе «Искусства кино», ушедшем в начале мая. По словам президента «Кинотавра» Александра Роднянского, теперь именем Дондурея назван специальный приз Гильдии кинокритиков.

В этом году в основном конкурсе представлено 15 картин, из них семь дебютов. Как отмечается, с особым любопытством ожидается презентация ленты «Заложники» Резо Гигинеишвили, который ранее был известен как режиссер легкомысленных коммерческих комедий.

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