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Светлана Ходченкова - самая потрясающая на «Кинотавре»


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Самые шикарные девушки отечественного кино сейчас резвятся в Сочи. Накануне, 7 июня, здесь стартовал один из главных российских кинофестивалей. И самой эффектной леди на красной дорожке стала актриса Светлана Ходченкова.

Пару недель назад она блистала в Каннах. А теперь ослепила публику в Сочи. На красной дорожке Светлана Ходченкова появилась в провокационном наряде - платье-бюстье из черной кожи и с прозрачной юбкой. Светские и модные обозреватели поражены.

Также по красной дорожке продефилировали Екатерина Вилкова, Елизавета Боярская, Марина Александрова, Наталья Чистякова-Ионова и многие другие.

 

Церемония открытия кинофестиваля началась с минуты молчания в память о Данииле Дондурее, известном кинокритике и главном редакторе «Искусства кино», ушедшем в начале мая. По словам президента «Кинотавра» Александра Роднянского, теперь именем Дондурея назван специальный приз Гильдии кинокритиков.

В этом году в основном конкурсе представлено 15 картин, из них семь дебютов. Как отмечается, с особым любопытством ожидается презентация ленты «Заложники» Резо Гигинеишвили, который ранее был известен как режиссер легкомысленных коммерческих комедий.

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0 Не нравится 0 Нравится 08.06.2017 Теги: Светлана Ходченкова

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