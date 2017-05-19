Ольга Бузова зовет лето

Ольга Бузова разошлась не на шутку. Девушка выдает одну песню за другой. Сегодня звезда представила новую композицию, на которую ее, по-видимому, вдохновило наступающее лето.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 18 2017 в 11:33 PDT

Бузова представляет песню «Нам будет жарко». И на этот раз композиция записана в дуэте. «Сегодня вышла моя новая песня #намбудетжарко, которую я записала вместе со своей подругой Настей Кудри. Песня получилась настолько жаркой, что даже солнце вышло и в Москве началось лето, которое мы все так ждали. #намбудетжарко можно уже скачать в #itunes. Очень надеюсь, что наша с @nastyakudry песня #намбудетжарко вам понравится так же сильно, как и предыдущие #подзвукипоцелуев, #привыкаю, #людиневерили и #улететь. А клип на эту песню будет уже в понедельник. Такого вы от нас с Настей точно не ждали».

Мнения поклонников, как обычно, разделились: «Крутая песня... Олечка, ты молодец!!!», «Можно, конечно, к Ольге относиться по-разному, но однозначно это прорыв года!», «Голоса вообще нет практически, песня ни о чем», «Ну, так себе!!!»

Сейчас Бузова готовится к церемонии Муз-ТВ. Девушка поборется за победу в номинации «Прорыв года».

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