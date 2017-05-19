Ольга Бузова зовет лето
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Ольга Бузова разошлась не на шутку. Девушка выдает одну песню за другой. Сегодня звезда представила новую композицию, на которую ее, по-видимому, вдохновило наступающее лето.
Бузова представляет песню «Нам будет жарко». И на этот раз композиция записана в дуэте. «Сегодня вышла моя новая песня #намбудетжарко, которую я записала вместе со своей подругой Настей Кудри. Песня получилась настолько жаркой, что даже солнце вышло и в Москве началось лето, которое мы все так ждали. #намбудетжарко можно уже скачать в #itunes. Очень надеюсь, что наша с @nastyakudry песня #намбудетжарко вам понравится так же сильно, как и предыдущие #подзвукипоцелуев, #привыкаю, #людиневерили и #улететь. А клип на эту песню будет уже в понедельник. Такого вы от нас с Настей точно не ждали».
Мнения поклонников, как обычно, разделились: «Крутая песня... Олечка, ты молодец!!!», «Можно, конечно, к Ольге относиться по-разному, но однозначно это прорыв года!», «Голоса вообще нет практически, песня ни о чем», «Ну, так себе!!!»
Сейчас Бузова готовится к церемонии Муз-ТВ. Девушка поборется за победу в номинации «Прорыв года».
Ранее мы писали:Ургант предложил Бузовой покорить Запад. Шоумен оценил музыкальные успехи ведущей.
Бузова борется за премию «Муз-ТВ». Ведущая попала в номинацию «Прорыв года».
Бузова совершила «Прорыв года». Ведущая получила почетную награду.
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Обсуждение 6
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СимаПро Зосимову в КВН прикол был, мол кто дослушает ее альбом до конца получит приз - Харлей Дэвидсон :-). Бездарная была, но дочь владельца крутой звукозаписывающей компании.
20.05.17 00:47
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КсюВ начале 90х , вместе с Богданом Титомиром раскручивалась некая Лена . Фамилию не помню. Может быть Зосмиова. Причем долбали по всем каналам. Девочка была стройненькая и бездарная. Включить телевизор стало как то опасно. Между вестей о разгроме страны напрягалась эта девочка. Вообщем, она даже какие то концерты стала давать по России , на всех вечеринках и премиях в первых рядах. А потом исчезла в одночасье. А позже выяснилось, что кто то из бигбоссов на канале поспорил, что раскрутит в России любую бездарность без голоса и слуха и люди будут платить большие деньги за бездарей. Нашли эту девочку . Заплатили Богдану . Другие не очень захотели ) И выиграл бигбосс пари на безвкусных козлах. Которые толпы.._Вон по комментариям видно. ))) Кушайте, кушайте Господа.... Это у кого то снова пари.)))) Кто то опять разводит козлов на деньги...))))
19.05.17 21:02
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ВасилисаКак страшно жить))))))
19.05.17 22:14
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50/50Лена Зосимова была дочерью того самого бигбосса - Бориса Зосимова) так что можно поспорить, на что на самом деле он спорил)
19.05.17 22:20
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ПрелестьПойте девушки. Только не плачьте. Не отчаивайтесь. Не болейте! Песня всегда кому то нужна. Творите! С любовью.
19.05.17 17:57