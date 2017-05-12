Депп представил новых «Пиратов»

В последнее время у Джонни Деппа (Johnny Depp) возникло немало проблем. Но если актер и волнуется, то на публике этого не показывает. Накануне Джонни в компании с Орландо Блумом (Orlando Bloom) представил блокбастер «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

















Мировая премьера картины прошла в Шанхае, Китай. Джонни появился на красной дорожке в характерном для исполнителя роли Джека Воробья образе, Орландо выбрал нейтральный классический костюм.

Депп выглядел неплохо, непринужденно улыбался, правда, временами немного хмурился. Как известно, сейчас актер судится со своими бывшими менеджерами, обвиняя их в мошенничестве и требуя внушительной компенсации (около 40 миллионов долларов). В ответ экс-менеджеры заявили, что Депп не контролирует себя, частенько швыряет деньги на ветер и в последнее время крайне халатно относится к работе.

По слухам, на съемках «Пиратов» Джонни ежедневно устраивал истерики, часто был пьян, постоянно опаздывал на съемки. «Пришлось даже придумать специальное устройство, которое подавало сигнал на наши телефоны в тот момент, когда он включал свет в своем номере, чтобы мы могли примерно рассчитать реальное время начала съемочного дня», - рассказывал один из членов съемочной группы.

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Источник фото: Globallookpress.com