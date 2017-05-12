Боня прокомментировала сплетни о пластике
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Расставание с любимым человеком - необязательно драма. Например, Виктория Боня после разрыва с Алексом Смерфитом словно расцвела. Некоторые завистники полагают, что девушка обратилась к пластическому хирургу. В конце концов, звезда не выдержала и решила внести ясность.
Боня опубликовала в Insta фото своей матери, заявив, что устала отвечать на вопросы о кардинальной коррекции внешности.
«Надеюсь, у многих отпадут эти вопросы про губы, зубы, скулы, виниры и так далее. В нашем роду все женщины имели яркую внешность. Помимо русской, украинской крови, в наших венах течёт еще и немного китайской. По маминой линии наш дед был китаец (5 колен назад)».
Виктория также напомнила, что красота идет изнутри. «Спасибо маме за природную красоту, спасибо бабушке за красивое, любящее сердце! Именно моя бабушка привила нам абсолютную любовь к этому миру, к каждой букашке и таракашке. Помните, мало иметь красивую внешность, важно ещё и иметь красивое сердце. Внешняя красота увядает, а внутренняя никогда».
Кстати, сейчас Виктория работает над актерской карьерой. Недавно она снялась в картине под названием «Верь мне» (Trust me) азербайджанского режиссера Гюляры Меликовой. Боне досталась роль роковой соблазнительницы.
Ранее мы писали:
Виктория Боня оставила дочь с отцом. Звезде удалось сохранить хорошие отношения с бывшим.Кушанашвили прокомментировал разрыв Бони. По мнению шоумена, звезду не хватило на семью.
Боня путешествует по Европе после разрыва. Девушка старается развеяться.
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Обсуждение 5
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РитаВрет зачем не понятно, меткий глаз все узрит ,очевидно все и ясно если у женщины деньги есть, она точно пластику сделает надо не надо , грешно не сделать если здоровье позволяет и финансы и дай бог главное не переборщить.Может она и права пластики кондовой нет, но 100% уколы, филеры и татуаж точно есть . Дочки на пап обычно похожи вообще ,где фото отца?
12.05.17 15:16
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:-)Смешное название: "Прокомментировала сплетни о пластике". Надо было так: "Боня попыталась скрыть свою обильную пластику за красотой молодой мамы". Нашу реальность делают баннеры и Инет-заголовки. Манипуляция сознанием, млин!
12.05.17 12:03
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@@Эх, Боня-Боня! Да не завистники болтают, как ей хотелось бы думать. Людей раздражает враньё, очевидное, глупое. Когда думаешь: "Да за кого же ты нас держишь?!" Ну, пластика, не пластика, какое кому дело, живи себе, Боня, радуйся. Так нет же, мало того, что бесталанный и неумный человек лезет во все дыры, пытается продавить свою природную исключительность, сравниться со всеми, кому вообще-то наплевать, так ещё и врет зачем-то тупо, прилюдно. Не иначе как затем, чтобы потом визжать:"вы, овцы, мне завидуете! У великих всегда враги и завистники!" Эх, Боня-Боня, чучело огородное! А мама - красавица природная!
12.05.17 11:51
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Ну так, почему у природной красавицы мамы не может быть природной красавицы дочери ? Зачем Боне делать искусственные губы или зубы , если они ей достались в наследство от мамы ?)
12.05.17 13:15
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Marana VilniusПосмотрите на фотографии самой Виктории Бони в глубокой молодости - от мамы там не очень много.
12.05.17 16:30
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