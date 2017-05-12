Расставание с любимым человеком - необязательно драма. Например, Виктория Боня после разрыва с Алексом Смерфитом словно расцвела. Некоторые завистники полагают, что девушка обратилась к пластическому хирургу. В конце концов, звезда не выдержала и решила внести ясность.

Боня опубликовала в Insta фото своей матери, заявив, что устала отвечать на вопросы о кардинальной коррекции внешности.

Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Май 10 2017 в 4:20 PDT

«Надеюсь, у многих отпадут эти вопросы про губы, зубы, скулы, виниры и так далее. В нашем роду все женщины имели яркую внешность. Помимо русской, украинской крови, в наших венах течёт еще и немного китайской. По маминой линии наш дед был китаец (5 колен назад)».

Виктория также напомнила, что красота идет изнутри. «Спасибо маме за природную красоту, спасибо бабушке за красивое, любящее сердце! Именно моя бабушка привила нам абсолютную любовь к этому миру, к каждой букашке и таракашке. Помните, мало иметь красивую внешность, важно ещё и иметь красивое сердце. Внешняя красота увядает, а внутренняя никогда».

Кстати, сейчас Виктория работает над актерской карьерой. Недавно она снялась в картине под названием «Верь мне» (Trust me) азербайджанского режиссера Гюляры Меликовой. Боне досталась роль роковой соблазнительницы.

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