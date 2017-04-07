Многогранные сияющие оттенки Londa для яркой весны

Идеальный результат окрашивания волос – то, что нужно для того, чтобы встречать весну в прекрасном настроении! Благодаря технологии ColorBlend Technology™ (Технологии Смешивания Тонов™) Londa создает яркие многогранные оттенки красок для волос, которые сохраняют насыщенность и блеск до 8 недель и обеспечивают 100%-ное закрашивание седины.

После коротких зимних дней, в которых так мало солнца, приходит новая весна. Все больше хочется свежих идей, ярких красок, новых решений. Хочется перемен, внезапных и восхитительных. А что может сделать весну каждой женщины более яркой, как не роскошный естественный цвет волос?

Специальная технология крем-красок Londa ColorBlend Technology™ (Технология Смешивания Тонов™) придает сияющий натуральный цвет любым волосам, от самых светлых до глубоких темных. Эксперты Londa научились смешивать разные оттенки в одной крем-краске, чтобы получить насыщенный многогранный цвет, будто созданный самой природой. Благодаря технологии ColorBlend Technology™ от Londa можно забыть о скучных, монотонных результатах окрашивания.

Простой блонд, монолитный коричневый, однообразный черный уже в прошлом, сейчас в моде естественные многогранные оттенки: шампанское, платина, каштан, черный с отблесками синего, рубиновый, гранатовый – и все они есть в палитре Londa.

Для поддержания интенсивности оттенка в набор крем-красок Londa входит питательный бальзам «Стойкий цвет» с витамином E и провитамином B5. Его формула образует водонепроницаемый барьер, имитируя естественный липидный слой, который «запирает» цвет внутри волоса, защищая его от потускнения.

Неважно, какой именно цвет будет выбран этой весной, эффект обеспечен один: потрясающий!



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