Самойлова прихорашивается перед «Евровидением»

Пока представители ЕВС, Украины и России бьются над вопросом участия Юлии Самойловой на конкурсе «Евровидение», сама артистка сохраняет завидное самообладание. На днях девушка даже посетила одного из специалистов по красоте. Поползли слухи о пластике, но Юлия уточнила, что всего лишь решила освежить кожу лица.

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Вчера Самойлова побывала в клинике пластической хирургии. Доктор Амжад Аль-Юсеф опубликовал в соцсетях совместное фото с артисткой и написал: «С очень милой девушкой работаем над красотой, перед важным для нас всех событием! Желаем удачи и держим кулачки!»

Сама же Юлия чуть позже опубликовала тот же снимок и уточнила: «Потрясающий доктор Амжад, большой профессионал в своём деле! Давно наблюдала за его работами и вот, наконец, попала на прием. О пластике мне думать еще рано, конечно, но поддерживать природную красоту тоже никто не отменял!»

Напомним, в марте СБУ выпустила запрет на въезд Самойловой на территорию Украины на три года. Представители Первого канала выразили сожаление, что Украине «не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно» при принятии данного решения. Европейский вещательный союз (EBU) предложил устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако Первый канал отказался.

По некоторым данным, генеральный директор ЕВС Ингрид Дельтенре неофициально пригрозила, что из-за Самойловой Украина может лишиться права проводить конкурс и «Евровидение» пройдет в Берлине.

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