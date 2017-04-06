Самойлова прихорашивается перед «Евровидением»
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Пока представители ЕВС, Украины и России бьются над вопросом участия Юлии Самойловой на конкурсе «Евровидение», сама артистка сохраняет завидное самообладание. На днях девушка даже посетила одного из специалистов по красоте. Поползли слухи о пластике, но Юлия уточнила, что всего лишь решила освежить кожу лица.
Вчера Самойлова побывала в клинике пластической хирургии. Доктор Амжад Аль-Юсеф опубликовал в соцсетях совместное фото с артисткой и написал: «С очень милой девушкой работаем над красотой, перед важным для нас всех событием! Желаем удачи и держим кулачки!»
Сама же Юлия чуть позже опубликовала тот же снимок и уточнила: «Потрясающий доктор Амжад, большой профессионал в своём деле! Давно наблюдала за его работами и вот, наконец, попала на прием. О пластике мне думать еще рано, конечно, но поддерживать природную красоту тоже никто не отменял!»
Напомним, в марте СБУ выпустила запрет на въезд Самойловой на территорию Украины на три года. Представители Первого канала выразили сожаление, что Украине «не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно» при принятии данного решения. Европейский вещательный союз (EBU) предложил устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако Первый канал отказался.
По некоторым данным, генеральный директор ЕВС Ингрид Дельтенре неофициально пригрозила, что из-за Самойловой Украина может лишиться права проводить конкурс и «Евровидение» пройдет в Берлине.
Ранее мы писали:
Пугачева поддержала Самойлову. По мнению Примадонны, «Евровидение» не повод для распрей.
Газманов призвал бойкотировать «Евровидение». Артист считает конкурс политическим.
Робби Уильямс готов заменить Юлию Самойлову. Певец жаждет представить Россию на «Евровидении».
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Обсуждение 5
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Marana VilniusЯ вот подумала, может, Украина нарочно это делает, чтобы Евровидение в Киеве не проводить. Откуда у них бабки на проведение конкурса? Насколько я слышала, он организаторам влетает в копеечку.
06.04.17 17:13
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так и естьОб этом многие подумали. Причём до этой истории. На какие деньги нищей Украине проводить конкурс ? А тут , Россия еще им подкинула возможность сделать хорошую мину при плохой игре ))
06.04.17 20:10
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maskatРоссия подкинула возможность отвоевывать свою территорию у агрессора. Я , конечно, понимаю, вы там как на луне, но тут на Донбассе все немного по другому видится. И в Сирии вот недавно дети погибли тоже как то случайно, а ваши артисты им спеть хотели...о мире небось. Все о мире и дружбе пытаетесь петь, убивая при этом...
07.04.17 09:51
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АленкаОй! ЕМАЕ! А украинские войска прямо Ангелы! Только раззявые. Столько лет ведут войну с Российскими войсками- никого еще в плен не взяли и не убили. И войну до сих пор не обьявили. Просто так народу бошки крутят что воюют с какой то там дивизией и никах доказательств не представляют. Где убитые и раненые российские диверсанты????? Если Россия напала, то почему нет официального объявления войны ????? Почему оккупированное население бежит от войны на территорию аккупанта???Почему аккупанты лечат и дают материальную помощь гражданам "вражеского" государства????? Вот когда будут четкие доказательные аргументы, а не " праведный гнев" на ровном месте- тогда вас услышат и на Луне. В так по факту за три года ничего четкого!
07.04.17 15:48
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maskatА Россия нарочно войну в Украине ведет? Или это так, чтобы не скучно было? Не о том вы подумали
07.04.17 09:47
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