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Самойлова спокойно отреагировала на лишение шанса выступить на «Евровидении»


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Певица Юлия Самойлова на «Евровидении» не выступит. По крайней мере, в этом году. Артистке запрещен въезд на территорию Украины, о чем официально объявлено Службой безопасности Украины. Стоит отметить, Юлия держит себя достойно.

Артистка прокомментировала ситуацию без лишних эмоций: «Не понимаю, с чего такой переполох».

Представители российского шоу-бизнеса тем временем в негодовании. «Это, конечно, запредельно. Это несправедливо. Я вообще хочу предложить всем своим коллегам по цеху, кто неравнодушен к жестокости и человеческому унижению, подписаться под моим обращением ко всем участникам «Евровидения» — выйти на сцену и сказать перед выступлением одну, но очень важную фразу: "Эта песня исполняется в честь Юлии Самойловой, девушки-инвалида, которую здесь боятся"», — возмущается Филипп Киркоров.

«Абсолютно незаконное, бесчеловечное и циничное решение Службы безопасности Украины должно получить адекватную оценку. Нарушив условия проведения конкурса, Украина должна быть лишена права его проведения», — считает Диана Гурцкая.

«Я предупреждал — не давайте возможность ерничать и русофобствовать. Меня никто не послушал. Решили все-таки послать, это была ошибка — и Первого канала, и Министерства культуры. Нельзя было подставлять нашу девочку под злобствующие крики и высказывания в адрес нашей страны», — заявил Иосиф Кобзон

Тем временем, по некоторым данным, на территории России в этом году шоу транслироваться не будет. Однако официальных комментариев по этому поводу от Первого канала, который в этом году планировал осуществлять трансляцию, пока не поступало.

Известно, что Юлия Самойлова будет представлять Россию на следующем конкурсе.

Ранее мы писали:

Кобзон поддержал запрет на въезд Самойловой на Украину. По мнению артиста, певице нечего делать в Киеве.​

Анита Цой поддержала Юлию Самойлову. Анита верит в успех коллеги на «Евровидении».​

​​Киркоров советует уменьшить интерес к «Евровидению». По мнению артиста, сейчас на конкурсе бардак. 


0 Не нравится 0 Нравится 23.03.2017 Теги: Евровидение

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