Всемирный день черепахи: история праздника и интересные факты

Праздники, посвященные представителям животного мира, имеют особое значение для любителей природы. Одним из них является Всемирный день черепахи, цель которого – напомнить людям о том, как важно сохранить этих существ. Черепахи появились 200 млн лет назад, но некоторые виды находятся на грани исчезновения. В этой статье Клео.ру расскажет об истории этого праздника, а также покажет интересные факты, связанные с черепахами.

Когда отмечается Всемирный день черепахи

Дата праздника четко фиксированной и не меняется из года в год. День черепахи в 2025 году, как и в предыдущие годы, отметят 23 мая. Заслуга в его основании принадлежит Американскому обществу спасения черепах, ведущего свою деятельность с 1990 года и выбравшего своей целью защищать рептилий и сохранять их места обитания в природе.

Идею об учреждении праздника, посвященного черепахам, общество выдвинуло в 2000 году. Всемирный день черепахи с самого начала его основания был призван мотивировать человечество сохранять популяции черепах и предпринимать для этого активные действия. Для достижения этой цели свои усилия ежегодно объединяют экоактивисты, зоологии обычные граждане, неравнодушные к защите природы.

Традиции празднования Дня черепахи заключаются в проведении различных мероприятий, проходящих на территориях природных заповедников, зоопарков. Это семинары и лекции, которые проводятся публично, экскурсии. Кроме того, любой желающий может принять участие в акциях, направленных на то, чтобы улучшить условия обитания рептилий. С этой целью места, где проживают черепахи, очищают от загрязнений и мусора, высаживают возле них растения.

Праздник является отличным поводом, чтобы взять домой черепах из специализированных приютов. Интересной традицией будет сделать подарок в виде фигурки черепахи, являющейся символом долголетия.





Интересные факты о черепахах

Существует множество интересных фактов, связанных с этими удивительными представителями животного мира. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Как известно, черепахи – настоящие долгожители. Из ныне живущих самой старой является черепаха по имени Джонатан, возраст которого насчитывает 190 лет.

Панцирь черепахи служит для нее очень надежной защитой. Он представляет собой костные пластины, которые срослись с позвонками и ребрами.

Чтобы определить пол будущей черепахи, нужно измерить температуру яйца, из которого она вылупится. Если показатель составляет меньше 27 градусов, на свет появится самец, а если температура превышает 31 градус, то вылупится самка.

Многие считают, что черепаха может находиться под водой очень долго. Однако, несмотря на это, при определенных условиях она может утонуть. В частности, это может произойти с черепахой, застрявшей в рыболовной сети и испытывающей стресс.

Чтобы обзавестись потомством, черепахи откладывают свои яйца на суше. Это может произойти и в воде, но только в исключительном случае.





Подведем итог

Всемирный день черепахи – это прекрасный повод, чтобы приобщиться к природе и задуматься о важности для человечества этих представителей животного мира. Провести праздник можно по собственному усмотрению, посетив зоопарк или образовательное мероприятие, приняв участие в акции по очистке среды обитания рептилий или устроив мастер-класс с ребенком по поделкам в виде черепахи.