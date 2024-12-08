Когда проходит Всемирный день черепахи. История праздника и интересные факты.
Праздники, посвященные представителям животного мира, имеют особое значение для любителей природы. Одним из них является Всемирный день черепахи, цель которого – напомнить людям о том, как важно сохранить этих существ. Черепахи появились 200 млн лет назад, но некоторые виды находятся на грани исчезновения. В этой статье Клео.ру расскажет об истории этого праздника, а также покажет интересные факты, связанные с черепахами.
Когда отмечается Всемирный день черепахи
Дата праздника четко фиксированной и не меняется из года в год. День черепахи в 2025 году, как и в предыдущие годы, отметят 23 мая. Заслуга в его основании принадлежит Американскому обществу спасения черепах, ведущего свою деятельность с 1990 года и выбравшего своей целью защищать рептилий и сохранять их места обитания в природе.
Идею об учреждении праздника, посвященного черепахам, общество выдвинуло в 2000 году. Всемирный день черепахи с самого начала его основания был призван мотивировать человечество сохранять популяции черепах и предпринимать для этого активные действия. Для достижения этой цели свои усилия ежегодно объединяют экоактивисты, зоологии обычные граждане, неравнодушные к защите природы.
Традиции празднования Дня черепахи заключаются в проведении различных мероприятий, проходящих на территориях природных заповедников, зоопарков. Это семинары и лекции, которые проводятся публично, экскурсии. Кроме того, любой желающий может принять участие в акциях, направленных на то, чтобы улучшить условия обитания рептилий. С этой целью места, где проживают черепахи, очищают от загрязнений и мусора, высаживают возле них растения.
Праздник является отличным поводом, чтобы взять домой черепах из специализированных приютов. Интересной традицией будет сделать подарок в виде фигурки черепахи, являющейся символом долголетия.
Интересные факты о черепахах
Существует множество интересных фактов, связанных с этими удивительными представителями животного мира. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:
- Как известно, черепахи – настоящие долгожители. Из ныне живущих самой старой является черепаха по имени Джонатан, возраст которого насчитывает 190 лет.
- Панцирь черепахи служит для нее очень надежной защитой. Он представляет собой костные пластины, которые срослись с позвонками и ребрами.
- Чтобы определить пол будущей черепахи, нужно измерить температуру яйца, из которого она вылупится. Если показатель составляет меньше 27 градусов, на свет появится самец, а если температура превышает 31 градус, то вылупится самка.
- Многие считают, что черепаха может находиться под водой очень долго. Однако, несмотря на это, при определенных условиях она может утонуть. В частности, это может произойти с черепахой, застрявшей в рыболовной сети и испытывающей стресс.
- Чтобы обзавестись потомством, черепахи откладывают свои яйца на суше. Это может произойти и в воде, но только в исключительном случае.
Подведем итог
Всемирный день черепахи – это прекрасный повод, чтобы приобщиться к природе и задуматься о важности для человечества этих представителей животного мира. Провести праздник можно по собственному усмотрению, посетив зоопарк или образовательное мероприятие, приняв участие в акции по очистке среды обитания рептилий или устроив мастер-класс с ребенком по поделкам в виде черепахи.