Последний звонок 2025 — когда и как пройдет праздник для школьников

Для всех учащихся школ и преподавателей, работающих в данных учебных заведениях, окончание обучения выпускников – это особый праздник. Последний звонок в 2025 году пройдет в конце мая и будет сопровождаться торжественными мероприятиями. В этой статье Клео.ру предлагает узнать об истории возникновения этого праздника и его традициях.

Когда состоится Последний звонок в 2025 году

Учеников школ, их родителей и учителей интересует, какого числа Последний звонок в 2025 году. Согласно рекомендации Минпросвещения Российской Федерации, данный праздник должен состояться 24 мая, в выходной день – субботу. Однако каждое образовательное учреждение может выбрать для себя дату самостоятельно. Поэтому, если вы хотите знать, когда Последний звонок в 2025 году, поинтересуйтесь об этом в вашей школе.





История праздника

Впервые торжество, приуроченное к окончанию учебного года, произошло в 1948 году. Мероприятие состоялось в школе № 12, расположенной в Краснодаре, а инициатива в его проведении принадлежала директору этого учебного заведения – Федору Брюховецкому, удостоенному звания заслуженного педагога СССР. В этом же году аналогичное мероприятие прошло в школе №182 города Москва, которая в настоящее время известна под номером 1388.

Стоит отметить, что Брюховецкий стремился создать условия для учащихся школы, способствующего их сплочению. Именно поэтому 25 мая 1948 года был организован праздник, сопровождавшийся торжественным концертом. Однако данный пример все же носил единичный характер, массово праздновать этот день в СССР стали лишь в 1970-е годы.





Празднование в Советском Союзе сопровождалось определенными традициями, к которым относятся следующие:

Особая форма выпускниц – традиционное школьное платье коричневого цвета дополнялось нарядным белым фартуком и белоснежным воротничком. На протяжении учебного года ученицы надевали черные фартуки, деталь белого цвета считалась праздничной и предназначалась для особых случаев.

Дополнение школьной формы лентой, на которой содержалась надпись "Выпускник" и год выпуска. Такой атрибут предназначался для учащихся последних классов, заканчивающих обучение в школе.

Изготовление стенгазет и проведение торжественных концертов. Данные мероприятия создавали во время Последнего звонка особенно праздничную атмосферу.





Как отмечают последний звонок

Последний день в школе сопровождается многочисленными традициями, имеющими особое значение для выпускников и предназначенными отложиться в их памяти и оставить самые светлые воспоминания. В настоящее время традиции Последнего звонка в современных школах таковы:

Прощание со школой . Во многих учебных заведениях существует традиция, согласно которой выпускники перед проведением линейки проходят по школьным коридорам, а другие учащиеся выходят из классов и поздравляют их аплодисментами.

. Во многих учебных заведениях существует традиция, согласно которой выпускники перед проведением линейки проходят по школьным коридорам, а другие учащиеся выходят из классов и поздравляют их аплодисментами. Линейка – мероприятие, во время которого все учащиеся выстраиваются во дворе школы у ее входа. Директор произносит поздравительную речь и проводит награждение особо отличившихся в учебе. Завершение линейки сопровождается торжественным прохождением нарядных выпускников через строй всей школы.

– мероприятие, во время которого все учащиеся выстраиваются во дворе школы у ее входа. Директор произносит поздравительную речь и проводит награждение особо отличившихся в учебе. Завершение линейки сопровождается торжественным прохождением нарядных выпускников через строй всей школы. Концерт , во время которого ученики исполняют танцевальные номера и песни.

, во время которого ученики исполняют танцевальные номера и песни. Выпускной вальс , который исполняют выпускники. Зачастую предпочтение отдается классическому или венскому вальсу, но можно встретить и более современные варианты.

, который исполняют выпускники. Зачастую предпочтение отдается классическому или венскому вальсу, но можно встретить и более современные варианты. Последний звонок – неотъемлемая часть мероприятия, заключающаяся в том, самый высокий одиннадцатиклассник сажает на плечо ученицу 1-го класса, которая звонит в колокольчик, и проносит ее через всю линейку.

– неотъемлемая часть мероприятия, заключающаяся в том, самый высокий одиннадцатиклассник сажает на плечо ученицу 1-го класса, которая звонит в колокольчик, и проносит ее через всю линейку. Запуск в небо разноцветных воздушных шаров или белых голубей.

в небо разноцветных воздушных шаров или белых голубей. Неофициальная часть – проводится по усмотрению выпускников и их родителей и может включать банкет в кафе либо ресторане, прогулку на теплоходе, выезд на природы с шашлыками.





Итог

Последний звонок в 2025 году – это значимое мероприятие для каждого выпускника, символизирующее прощании со школой и выход во взрослую жизнь. Для многих данное торжество запомнится на всю жизнь и оставит в памяти самые светлые воспоминания.