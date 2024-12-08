Всемирный день улыбки 2025 году: история и традиции

Улыбка – это маленький знак внимания, который может изменить настроение как отдельного человека, так и целого коллектива. Ее значимость настолько велика, что она имеет собственный день в календаре. Предлагаем узнать, когда пройдет Всемирный день улыбки в 2025 году.

Когда отмечается Всемирный день улыбки в 2025 году

Этот праздник не имеет фиксированной даты. Его отмечают в первую пятницу второго осеннего месяца. В 2025 году этим днем станет 3 октября.

История праздника

Всемирный день улыбки обязан своему появлению американскому художнику Харви Боллу. В 1963 году он взялся за коммерческий проект – создать простой и запоминающийся символ, который мог бы стать визитной карточкой страховой компании.

Харви за 10 минут разработал одно из самых знаменитых изображений – смайлик. За свою работу художник получил 45 долларов и даже не регистрировал для защиты авторских прав. Первый смайлик был выпущен в виде значков, которые крепились булавкой на одежду сотрудников страховой компании.

За несколько лет изображение с улыбкой стало чрезвычайно популярным в США, а всемирную известность получило лишь в 1970 году. Двое испанских братьев-предпринимателей начали использовать смайлик и слоган "Have a Happy Day" на различной продукции.

Будучи в пожилом возрасте, Харви Болл определил для себя миссию – нести счастье и хорошее настроение окружающим. По инициативе художника в 1999 году учрежден Всемирный день улыбки. Вместе с этим была основана компания "World Smile Corporation", которая реализует различную продукцию с подписью Харви Болла. Согласно открытым данным, вся прибыль после уплаты налогов идет исключительно на благотворительные цели.

Инициатор создания Всемирного дня улыбки ушел из жизни в апреле 2001 года в возрасте 79 лет.





Как отмечают в разных странах

Праздник считается относительно молодым, поэтому не имеет установившихся традиций празднования. В каждой стране его отмечают по-своему, но всегда имеются некоторые общие элементы:

Участники стараются чаще улыбаться друг другу и окружающим, следуя заветам Харви Болла: "Сделайте что-то хорошее. Помогите улыбнуться хотя бы одному человеку".

Устраиваются различные флешмобы. Например, желающие поучаствовать в проведении праздника выстраиваются в виде смайлика.

Проводятся выставки рисунков и фотографий на тему улыбок. Как правило, такие мероприятия устраиваются в частном порядке.

Организуются веселые конкурсы и развлечения для детей и взрослых.

Когда празднуется Всемирный день улыбки, окружающим дарятся значки и простые сувениры со смайликами.

В городе Вустер (Массачусетс, США), где родился и проживал Харви Болл, ежегодно проводятся публичные мероприятия: концерты, воздушные шары, создание человеческих форм смайликов, выступления цирковых артистов и другие активности на открытых площадках.

Также в честь Всемирного дня улыбок международная организация Smile Train проводит мероприятия с образовательным и благотворительным фокусом на людей с врожденными и приобретенными проблемами лица. Например, освещение историй людей, чьи улыбки изменились после операций, или кампании, посвященные людям с заячьей губой и волчьей пастью.





Интересные факты об улыбке

Улыбка активирует "гормоны счастья" . Даже если этот жест не является искренним, мозг воспринимает его как сигнал радости и начинает вырабатывать нейромедиаторы – эндорфины, дофамин и серотонин. Эти вещества улучшают настроение, снижают уровень стресса и повышают общий тонус организма.

. Даже если этот жест не является искренним, мозг воспринимает его как сигнал радости и начинает вырабатывать нейромедиаторы – эндорфины, дофамин и серотонин. Эти вещества улучшают настроение, снижают уровень стресса и повышают общий тонус организма. Улыбка способствует снижению кровяного давления . Это объясняется активизацией парасимпатической нервной системы, отвечающей за расслабление и восстановление организма.

. Это объясняется активизацией парасимпатической нервной системы, отвечающей за расслабление и восстановление организма. Регулярная улыбка способствует повышению уровня иммуноглобулина А . Эти антитела играют ключевую роль в защите организма от инфекций. Это также связано с активизацией восстановительных процессов и снижением стресса.

. Эти антитела играют ключевую роль в защите организма от инфекций. Это также связано с активизацией восстановительных процессов и снижением стресса. Улыбка помогает продлить жизнь . Анализ фотографий показал, что люди, которые чаще улыбаются на снимках, в среднем живут дольше тех, кто выглядит серьезным.

. Анализ фотографий показал, что люди, которые чаще улыбаются на снимках, в среднем живут дольше тех, кто выглядит серьезным. Улыбка – универсальный язык общения. Она воспринимается во всех культурах мира как знак дружелюбия и положительных эмоций. Это делает улыбку мощным инструментом коммуникации, способным преодолевать языковые и культурные барьеры.





Итог

Всемирный день улыбки в 2025 году будет праздноваться 3 октября, в первую пятницу месяца. Это не только праздничная дата, но и напоминание о том, что даже маленький жест может иметь большое значение.