Лучшие фильмы на Новый год 2026: что посмотреть в праздничную ночь

Главный зимний праздник немыслим без интересных развлечений. К их числу относятся не только посиделки за праздничным столом, игры и конкурсы, но и просмотр лучших фильмов на Новый год 2026. Они представлены в самых разных жанрах: это и неустаревающая классика, и комедии, и романтические или семейные картины. Благодаря такому разнообразию будет удовлетворен любой вкус, а торжество пройдет особенно интересно.

Классика

Семейные фильмы на Новый год – это неустаревающая классика, которая остается актуальной всегда. Такие кинохиты представлены как советскими и российскими, так и зарубежными вариантами. Пересмотреть такие картины в новогодние праздники означает окунуться в атмосферу семейного тепла и уюта. Предлагаем вместе вспомнить подобные фильмы.

"Ирония судьбы, или С легким паром!"

Комедия, ставшая поистине культовой, и получившая впоследствии современную интерпретацию. При желании вы сможете посмотреть по очередности оба фильма, повествующие о том, как случайная встреча в Новый год стала судьбоносной для двух людей. Картина, сочетающая в себе комедийное и романтическое направление, подойдет для всех возрастов.





"Чародеи"

Фильм, который позволит в полной мере погрузиться в атмосферу волшебства. В картине удивительным образом совмещаются элементы юмора и любовное направление, а истории, связанные с чудесами, придают ей особого шарма.





"Один дома"

Это неизменный лидер и фаворит среди новогодних фильмов, который и 2026 году не утратит своей актуальности. Сюжет картины происходит во время рождественских праздников, а главным героем является мальчик Кевин, оставшийся дома в одиночестве и ставший на его защиту от внезапно появившихся воров.





"Гринч – похититель Рождества"

Это картина о Гринче, фантастическом обитателе сказочного города, который на протяжении фильма будет учиться добру. Герой проживает на высокой горе, которую предпочитают обходить стороной все местные жители. Впрочем, Гринч вечно всем недоволен и тоже не хочет встречаться с людьми. Не любит он и Рождество, и однажды принимает решение похитить этот праздник у детишек. Понять мотивы зеленого "злодея" смогла лишь девчушка Сидни, уверенная в том, что он обязательно должен быть счастлив.





Романтические фильмы

Влюбленные пары наверняка захотят ощутить атмосферу романтики, в том числе и в зимние праздники. При этом для них не составит труда выбор относительного того, какой фильм посмотреть на Новый год 2026, поскольку данное направление представлено многочисленными картинами. Предлагаем вашему вниманию подборку таких романтических фильмов с новогодней тематикой.

Рождество с тобой (2022)

В центре сюжета находится поп-звезда, уставшая от гастролей и неустанного внимания. Чтобы отдохнуть от всего этого, она отправляется в небольшой городок, где на ее пути попадается местный учитель музыки. Благодаря новому знакомству, девушка окунается в атмосферу школьного хора и заснеженных улиц. Теплые диалоги на протяжении всего фильма делают его по-настоящему домашним и уютным.





Необычное Рождество (2021)

Главный герой картины – писатель, испытывающий творческий кризис. Он приезжает домой на рождественские каникулы, и сталкивается с необходимостью притворяться, что до сих пор находится в отношениях со своей бывшей девушкой. В какой-то момент старые чувства вспыхивают с новой силой, и ситуация выходит из-под контроля.





Комедии

Если спросить у зрителей, что они хотят посмотреть на Новый год, наверняка многие предпочтут комедии, создающие легкую непринужденную атмосферу и праздничное настроение. Некоторые из таких фильмов представлены в весьма необычных жанрах, к примеру, содержат элементы сатиры, приключенческого экшна и даже черного юмора. Далее вашему вниманию предлагается обзор некоторых таких вариантов.

Миссия: Красный (2024)

Любители фильмов, в которых ощущается драйв, по достоинству оценят приключенческий экшн с новогодней атрибутикой. Санта в нем напоминает супергероя, а другими героями картины являются Крис Эванс и Дуэйн Джонсон, которым предстоит миссия спасти Рождество.





Дорогой Санта (2024)

В фильме фигурирует герой Джека Блэка, который принимает решение уделить внимание письмам Санте, которые написали дети. В результате в кинокартине можно увидеть абсурдные и смешные ситуации, сопровождающиеся несколько хулиганским настроением и содержащие элементы черного юмора.





Подведем итог

Лучшие фильмы на Новый год 2026 позволят провести праздничные дни и вечера увлекательно и интересно. Благодаря разнообразию представленных направлений вы с легкостью сможете выбрать жанр по своему вкусу и насладиться захватывающей рождественской историей.