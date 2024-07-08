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Стыдно быть женщиной. Как это влияет на женское здоровье? Рассказывает психосоматолог

Стыдно быть женщиной. Как это влияет на женское здоровье? Рассказывает психосоматолог

Эксперт рассказал о том, что такое стыд и как он влияет на здоровье.

Стыд – одна из самых опасных эмоций. Она негативно влияет на общее психическое и соматическое состояние человека. Если стыд заложен в раннем возрасте, он может исказить черты характера ребенка и нарушить его физиологические реакции. Женщина, которая стесняется быть собой, сталкивается не только с серьезными испытаниями и нервным напряжением, но и с невозможностью улучшить жизнь с помощью популярных практик. О том, что такое стыд с позиции психосоматики и почему нельзя внушать это чувство детям, рассказывает врач, психосоматолог Екатерина Тур. 

Программы, заложенные в детстве

Фото: freepik.com

Чаще всего стыд закладывается внутри психики ребенка, растущего у родителей с нарциссическим расстройством личности. Эта эмоция применяется ими как рычаг, умышленно или бессознательно созданный взрослыми в сознании маленького человека. Данная установка позволяет эффективно манипулировать сыном или дочерью через привычные фразы, которые нередко звучат в повседневной жизни и кажутся абсолютной нормой: 

·  "Как тебе не стыдно!";

·  "Посмотри, какой ты бестолковый!";

·  "Другие дети могут хорошо учиться (рисовать, танцевать), а ты – нет!".

Нарциссы склонны часто использовать оскорбления и унижающие, обесценивающие слова в адрес ребенка. Негатив накапливается, и в какой-то момент внутри начинает просыпаться чудовище под названием "Стыд".

Стыд и вина: в чем отличие? 

Фото: freepik.com

Чувство вины направлено на действия, а стыд – это психологическая установка, затрагивающая личность. Если ребенок допустил ошибку, сделал что-то не так, он ощущает себя виноватым и стремится исправить ситуацию. Но когда малыш думает, что сам по себе неправильный, то речь идет о стыде. Любые усилия представляются напрасными – он никогда не станет достойным любви своего отрицающего, отвергающего родителя. 

Важно понимать, что здоровый человек, который рос в благоприятной среде, рядом с психически устойчивыми взрослыми, не станет зацикливаться на чувстве стыда. Тогда как ребенок нарцисса и ему подобных, на которого оказывают давление, постоянно живет внутри негатива. Он не может оттуда выбраться: его парадигма мышления, установки, сознание сосредоточены вокруг этой основы. 

Влияние детских травм на жизнь женщины

Фото: freepik.com

Женщина из семьи родителей-манипуляторов считает, что недостойна любви отца, матери, мужа, детей. В результате она приходит к мысли, что заслуживает своей участи: мир ее не принимает, не позволяет жить в безопасности. Что происходит дальше? 

1.   Можно представить, как девочка, страдающая от чувства стыда, надевает на себя некую маску. С одной стороны, она прячет под ней свою раненую часть, переживает, что она не такая, плачет по ночам, когда этого никто не видит. С другой стороны, на ее маске нарисованы все лучшие человеческие качества и самые привлекательные черты. Девочка демонстрирует красивую картинку, чтобы завоевать свое место в мире и получить любовь близких. 

2.   В пубертатном периоде ей будет стыдно становиться девушкой, видеть те изменения, которые происходят в ее теле. Вскоре появляется новая проблема – невозможность преодолеть некую планку, показать свои способности. С течением времени маска становится все более красочной, к ней добавляются новые положительные характеристики. 

3.   Женщина многому учится, воспитывает в себе ответственность и собранность, добивается высоких целей. Но при этом она понимает, что никогда не придет к финалу этой бесконечной гонки, поскольку постоянно возникают дополнительные требования, задачи и обязанности. 

4.   Если женщина, которой стыдно быть собой, рожает ребенка, то она попадает в плен манипулятивных внушений, которые часто используются для подавления воли молодых мам. Снова звучат упреки, что она не такая, все делает неправильно, плохо заботится о малыше. 

5.   В конечном итоге нездоровый фон создает серьезную травму внутри самой женщины. Проходит довольно много времени, и она забывает, что скрыто под маской, не знает, кто она на самом деле. Истинное "я" остается в далеком детстве, когда мама и папа регулярно стыдили свою дочь. 

Женские практики: почему они не избавляют от чувства стыда? 

Фото: freepik.com

Проблема состоит в том, что данные методики довольно примитивны и направлены в основном на пробуждение женственности. Однако в этом нет никакой необходимости. Можно с полной уверенностью заявить, что в данной сфере у большинства все в порядке. Практики вряд ли помогут вам внезапно стать привлекательными, обаятельными и манящими. 

Многие пытаются подогнать себя под стандартный шаблон, который всем нравится, но на самом деле идеала не существует. Единственное, что вам нужно – это разрешить себе быть собой, иметь свои особенности, проявления чувств и черты характера. Важно понять, что вы уникальны и что за это точно стоит бороться. 

Преодоление стыда: что делать? 

Екатерина Тур. Фото из личного архива эксперта

Для того чтобы здесь и сейчас собрать себя заново, придется пройти тяжелый путь. Устоявшаяся парадигма должна быть разрушена: надо стать неудобной, чувствительной, показывать эмоции, которые раньше были спрятаны глубоко внутри. Что предстоит предпринять женщине, которая стыдится быть собой? 

Первым делом разрушить свое стремление заслужить любовь мамы и папы, у которых, возможно, и не было цели кого-то любить. Зато имелся эффективный инструмент, позволяющий манипулировать ребенком. Когда вы начнете отказываться от установок раннего детства, все станет гораздо проще. 

Достаточно всего лишь обращать на себя внимание, выйти из старых паттернов мышления, которые привели вас к несчастью, депрессии и повышенному уровню тревоги. Все изменения должны подкрепляться надежной внутренней опорой, верой в себя, любовью к себе. 

Чтобы вы чувствовали в душе потенциал для получения качественных результатов, надо снять привычную маску, проявить собственную индивидуальность. И тогда вы почувствуете не стыд, а радость и удовольствие от своей женской жизни. 

8 июля 2024, 00:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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