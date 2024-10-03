Синдром отложенной жизни: почему многие с ним сталкиваются и как начать жить здесь и сейчас

Порой многим из нас кажется, что мы проживаем не полноценную жизнь, а пишем черновик, готовясь к грядущим важным событиям. Однако время идет, но ничего не меняется. Мотивирующий тренер-коуч и игропрактик Алина Железная уверена: причина такого мироощущения кроется в синдроме отложенной жизни.





"Я подумаю об этом завтра"

Подробно раскрывая суть вопроса, следует начать с определения самого понятия, введенного знаменитым психологом и доктором наук Владимиром Серкиным: синдром отложенной жизни – это состояние, когда человек пребывает в постоянном ожидании чего-то и не живет "на полную".

Такие люди часто говорят себе: "Вот сейчас я устроюсь на нормальную работу, заработаю достаточно денег, тогда смогу путешествовать". Или: "Скоро дети пойдут в школу, тогда я смогу уделять себе больше времени, схожу на фотосессию и наконец скину пару килограммов". Все это означает, что человек не находится в настоящем моменте, а забрасывает удочку куда-то далеко в светлое будущее, только предвкушая события.





Почему так бывает

Причины синдрома отложенной жизни весьма разнообразны. В первую очередь, это отсутствие любви к себе: недостаточное внимание к собственным потребностям и желаниям может привести к постоянному откладыванию своих планов и стремлений.



Нельзя списывать со счетов и родительские установки. Влияние взрослых и их примеров относительно образования, карьеры и личной жизни может сформировать у детей ошибочное представление о том, что им следует жить "по шаблону" и повторять жизненные сценарии родителей, а значит с достижением собственных целей можно не торопиться.



Негативный опыт в прошлом и детские травмы также могут повлиять на способность человека принимать решения и действовать, поскольку они вызывают страх перед возможными неудачами и сомнения в своих силах. Зависимость от чужого мнения и стремление угодить другим людям, страх потери и низкая самооценка, излишний перфекционизм и влияние окружающих – все это может привести к тому, что вы отодвигаете свои интересы на задний план и не предпринимаете никаких действий для воплощения своих желаний в реальность.





Что делать

Как преодолеть синдром отложенной жизни и научиться ставить себя на первое место в структуре бытия? Во-первых, осознайте важность заботы о себе и своем благополучии, а также о физическом здоровье и эмоциональном состоянии. Не секрет, что многие мужчины (да и женщины тоже) склонны отдавать приоритет работе, забывая об удовлетворении собственных потребностей. Однако такой подход в корне неправильный, ведь полноценная и гармоничная жизнь начинается именно с любви к себе и уважения личных границ.



Наравне со здоровым самолюбием нужно научиться баловать себя – это не только про материальные блага, но и про время, проведенное наедине с собой. Уделяйте достаточное внимание своему хобби, занятию спортом или отдыху. Обеспечьте себе комфорт и удовлетворение потребностей, чтобы вы могли чувствовать себя уверенно и счастливо, пребывая в хорошем расположении духа. Не забывайте правильно питаться, восстанавливаться и уделять время качественной релаксации и общению с близкими.



Также следует начать работу над своими страхами, убеждениями и родительскими установками – столкнитесь с трудностями лицом к лицу, чтобы выйти из состояния постоянного ожидания завтрашнего дня. Чтобы уравновесить все сферы жизни – работу, здоровье, путешествия, отдых, семью и отношения, обратитесь к методу колеса жизненного баланса. Имейте в виду, что если самостоятельно проработать зажимы и блоки не удается, не будет лишним прибегнуть к профессиональной помощи психолога.