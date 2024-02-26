Секреты самодисциплины: как заставить себя делать необходимое

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Терапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животеТерапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животе Минтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 годуМинтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 году На 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел МаркинНа 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел Маркин Бывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасыБывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасы

Лента новостей

Четверг 7 марта

11:36Разбившая лоб Гузеева задрала ногу в гипсе после падения 10:40Хирург Свиридов оценил восстановление носа бывшей жены Аршавина в 2,5 млн рублей 09:49Гороскоп для женщины Девы на май 2024 года 08:055 секретов идеальной яичницы: превратите обычный завтрак в кулинарный шедевр 06:04Поликарпов день 7 марта: традиции и народные приметы 03:08"Красота Лилии": женская притча для мудрых мыслей 00:03Трендовые сочетания цветов в одежде весной 2024 года 20:36Психолог Бартон рассказал, как строить взаимоотношения в семье и воспитывать детей 17:05Экс-судья шоу "МастерШеф" Глинская сообщила, что родила мертвого ребенка 16:21Пугачева ответила Михайлову после его критики в адрес уехавших из РФ артистов 16:03Врачи нашли у бывшей участницы "Дома-2" Захаровой тромб в головном мозге 15:00Сыгравший в "Гарри Поттере" Дамблдора актер Гэмбон лишил наследства мать своих детей 14:38Гороскоп на май 2024 года для женщины Лев 13:05Актриса Ходченкова показала стройную фигуру на фото для поклонников 11:22Юлия Пересильд заявила, что российские мамы неидеальны из-за мироустройства 10:43Гороскоп на май 2024 года для женщины Рак 10:21Волгоградские волонтеры спасают слепого лебедя после инсульта 09:2178-летний Петросян издали следит за трехлетним сыном 06:34Принц Уильям проигнорировал вопрос журналистов о состоянии Кейт Миддлтон 05:07Как очистить сосуды в домашних условиях: пять простых, но действенных методов 03:08Наталья Водянова вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже 00:12Лопес раскрыла, что Аффлек хранил их любовные письма в браке с экс-женой 00:02К чему снятся лошади женщине: толкования сновидений в разных сонниках 21:45Гороскоп для женщины Близнецы на май 2024 года 20:50Отец Жанны Фриске возмутился правилами воспитания 11-летнего внука Платона 18:30"Имей совесть": сын впервые рассказал об отношениях со Жванецким 18:01Актер из фильма "Битва за Москву" Валерий Юрченко умер в Крыму 17:27Лариса Долина полностью отказалась от одежды иностранных брендов 16:35Агата Муцениеце показала идиллию с экранным мужем на съемках фильма "Колотун" 15:24Киркоров не смог добиться снижения налога на свою квартиру через суд 13:04Анастасия Волочкова рассказала, что не отмечает праздник 8 марта 12:16Буланова вспомнила, как гадалка предупредила ее о неудачном втором браке 11:19Орбакайте выступит на концерте к 8 марта в Кремле 10:18Папарацци опубликовали первое фото Кейт Миддлтон после операции 10:17Самойлова и Джиган признались, что планируют стать родителями в пятый раз 08:39Стало известно о телефонном разговоре Миддлтон и Маркл после выхода скандальной книги "Финал" 06:33Появление Марии Шараповой на неделе моды в Париже впечатлило Ксению Собчак 03:19Появились фото особняка Тейлор Свифт за 17 миллионов долларов 00:16Прячущийся от журналистов Леонардо Ди Каприо попал на камеры вместе с семьей 20:19DJ Smash стал отцом во второй раз 18:09Приехавшая в Москву Орнелла Мути рассказала об особенной атмосфере в России 17:37Киркоров отказался общаться с журналистами после выступления в Москве 17:26Жмет новая обувь? 5 простых способов растянуть обувь в домашних условиях 17:02Беременную жену Хайдарова госпитализировали на фоне разбирательств в клинике 16:44Mash сообщил о подготовке к заседанию об освобождении Ефремова по УДО 16:06Алла Пугачева обратилась к поклонникам после вечеринки на яхте 15:30Джастин Тимберлейк публично признался в любви жене после скандала с Бритни Спирс 15:10Петросян вышел на связь с поклонниками после операции и пошутил над своей травмой 14:15Какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции 13:51Что будет, если приседать каждый день: польза и вред упражнений, советы по правильной технике выполнения
1370
800
true

Секреты самодисциплины: как заставить себя делать необходимое

Секреты самодисциплины: как заставить себя делать необходимое

Мозг придумывает много уловок, чтобы саботировать задуманное

Каждому знакома ситуация, когда в сотый раз даешь себе слово изменить стиль жизни, начать правильно питаться, устраивать регулярные пробежки, ходить в спортивный зал, читать познавательную литературу и так далее. В момент, когда «твердо» принимаешь соответствующее решение, кажется, что ничего не может пойти не так. Однако с наступлением ненавистного понедельника (на которой обычно назначены великие начинания) все валится в тартарары. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, как научиться самодисциплине и выполнять то, что было задумано.

Приучайте себя к самодисциплине с приятных дел


Заставить себя привнести в жизнь какое-то, пусть даже очень полезное, но трудозатратное занятие всегда сложно. Самым простым и понятным для представительниц прекрасного пола примером является вечная борьба с лишними килограммами. Наверное, каждая давала себе обещание начать вставать пораньше и отправляться на пробежку или хотя бы делать зарядку. Часто такие начинания завершаются прямо утром дня Х.

Дело в том, что подобные активности являются своего рода стрессом для разнеженного организма. В этом вопросе очень важно провести соответствующую подготовительную работу. Нужно сделать так, чтобы изменения в жизни приносили радость, а не досаду и отчаяние. Необязательно заставлять себя вставать из теплой постели и выходить на улицу. Замените этот вид активности более приятным. Например, велосипедная прогулка вечером с любимым мужчиной или подругой обеспечит нагрузку на мышцы, а также поднимет настроение и в целом будет рассматриваться, как развлечение.

Занятие спортом в зале можно начать с бассейна, который обычно ассоциируется с приятным купанием, летом, отпуском и вряд ли вызовет у вас негатив. Переход на правильное питание начните с кулинарных экспериментов. Попробуйте приготовить по-настоящему вкусное блюдо, в основе которого будут овощи или фрукты.

Сфокусируйтесь на цели


Для того чтобы научиться самодисциплине, очень важно видеть «свет в конце тоннеля». Речь идет о конечной цели, достижение которой принесет вам удовлетворение и счастье. Можете разместить дома несколько постеров с фотографиями стройных красоток, а лучше создайте в фоторедакторе идеальную версию себя и повесьте на видное место. Так у вас перед глазами всегда будет маячить желанная цель. То же самое касается финансовой сферы: распечатайте картинку с машиной, о которой мечтаете – это поможет лучше фокусироваться на работе.


Расставляйте приоритеты


Также крайне важно не переборщить. Хорошенько подумайте над тем, какие цели вам необходимо достичь в ближайшее время. Сфокусируйтесь на них. Иногда мы распыляем внимание на множество задач, а преуспеть во всех сферах разом практически невозможно. Важно правильно распределить временные ресурсы и сделать акцент на том, что важно именно сегодня.

Мелкие привычки помогают организовать жизнь


Еще один очень действенный лайфхак – начать путь к переменам в жизни с мелких привычек. Речь может идти даже о банальной чистке зубов. Поставьте себе цель не отлынивать и каждый день строго утром и вечером хорошенько очищайте ротовую полость. Сюда же можно добавить получасовое чтение или прослушивание классической музыки. Такие активности занимают совсем немного времени, зато помогают перестроиться.

26 февраля 2024, 12:35
Фото: www.unsplash.com
Ольга Белозерова
Клео.ру✓ Надежный источник

Как побороть стеснительность и скромность: полезные советы для женщин

Как побороть стеснительность и скромность: полезные советы для женщин
Часто бывает, что наглые и напористые собирают все сливки жизни

Когда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы

Когда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы
Бестактность некоторых людей поражает

Почему женщины откладывают жизнь на потом и как с этим бороться

Почему женщины откладывают жизнь на потом и как с этим бороться
Очень многим задумкам так и не суждено сбыться

Как завести новые отношения и не поддаваться манипуляциям бывшего парня

Как завести новые отношения и не поддаваться манипуляциям бывшего парня
Часто людям сложно отпускать друг друга

Как распознать психологические трюки собеседника: не попадитесь на крючок

Как распознать психологические трюки собеседника: не попадитесь на крючок
Многие виртуозно владеют техниками воздействия на человека

Как понять, что вас обманывают: три основных признака

Как понять, что вас обманывают: три основных признака
Поведение собеседника может выдать его с потрохами

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех