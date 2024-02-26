Секреты самодисциплины: как заставить себя делать необходимое

Каждому знакома ситуация, когда в сотый раз даешь себе слово изменить стиль жизни, начать правильно питаться, устраивать регулярные пробежки, ходить в спортивный зал, читать познавательную литературу и так далее. В момент, когда «твердо» принимаешь соответствующее решение, кажется, что ничего не может пойти не так. Однако с наступлением ненавистного понедельника (на которой обычно назначены великие начинания) все валится в тартарары. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, как научиться самодисциплине и выполнять то, что было задумано.





Приучайте себя к самодисциплине с приятных дел

Сфокусируйтесь на цели



Расставляйте приоритеты

Мелкие привычки помогают организовать жизнь

Заставить себя привнести в жизнь какое-то, пусть даже очень полезное, но трудозатратное занятие всегда сложно. Самым простым и понятным для представительниц прекрасного пола примером является вечная борьба с лишними килограммами. Наверное, каждая давала себе обещание начать вставать пораньше и отправляться на пробежку или хотя бы делать зарядку. Часто такие начинания завершаются прямо утром дня Х.Дело в том, что подобные активности являются своего рода стрессом для разнеженного организма. В этом вопросе очень важно провести соответствующую подготовительную работу. Нужно сделать так, чтобы изменения в жизни приносили радость, а не досаду и отчаяние. Необязательно заставлять себя вставать из теплой постели и выходить на улицу. Замените этот вид активности более приятным. Например, велосипедная прогулка вечером с любимым мужчиной или подругой обеспечит нагрузку на мышцы, а также поднимет настроение и в целом будет рассматриваться, как развлечение.Занятие спортом в зале можно начать с бассейна, который обычно ассоциируется с приятным купанием, летом, отпуском и вряд ли вызовет у вас негатив. Переход на правильное питание начните с кулинарных экспериментов. Попробуйте приготовить по-настоящему вкусное блюдо, в основе которого будут овощи или фрукты.Для того чтобы научиться самодисциплине, очень важно видеть «свет в конце тоннеля». Речь идет о конечной цели, достижение которой принесет вам удовлетворение и счастье. Можете разместить дома несколько постеров с фотографиями стройных красоток, а лучше создайте в фоторедакторе идеальную версию себя и повесьте на видное место. Так у вас перед глазами всегда будет маячить желанная цель. То же самое касается финансовой сферы: распечатайте картинку с машиной, о которой мечтаете – это поможет лучше фокусироваться на работе.Также крайне важно не переборщить. Хорошенько подумайте над тем, какие цели вам необходимо достичь в ближайшее время. Сфокусируйтесь на них. Иногда мы распыляем внимание на множество задач, а преуспеть во всех сферах разом практически невозможно. Важно правильно распределить временные ресурсы и сделать акцент на том, что важно именно сегодня.Еще один очень действенный лайфхак – начать путь к переменам в жизни с мелких привычек. Речь может идти даже о банальной чистке зубов. Поставьте себе цель не отлынивать и каждый день строго утром и вечером хорошенько очищайте ротовую полость. Сюда же можно добавить получасовое чтение или прослушивание классической музыки. Такие активности занимают совсем немного времени, зато помогают перестроиться.