Освободись от прошлого: роль психотерапии в достижении успеха и счастья

В современном мире успех измеряется не только размером банковского счета, но и глубиной отношений с близкими людьми. Однако путь к финансовому благополучию и гармоничным связям порой оказывается прегражден внутренними барьерами и убеждениями, корни которых уходят в наше детство и семейные сценарии. Психотерапевт, гипнолог и трансформационный коуч Галина Мищенко предлагает взглянуть внутрь себя и понять, как прошлые травмы и установки влияют на нашу способность желать, достигать и быть счастливыми.





Паттерны поведения и детские травмы

Чтобы понять, как поможет психотерапия, нужно разобрать, как формируются паттерны поведения человека в любых сферах жизни.

Когда ребенок рождается, у него есть все для реализации как в деньгах в будущем, так и в отношениях. У каждого человека есть шанс быть успешным и счастливым. Но все мы травмированы в детстве в разной степени и получили сценарии от нашего рода.

Родителям в советское и постсоветское время было не до детей, и чаще всего желания подавлялись. Хочется – перехочется, ишь чего захотел, нужно быть как все и не отсвечивать, не были богатыми – не стоит начинать, терпи, когда муж говорит. Выросшие в постсоветском пространстве люди и позже не умеют чувствовать и хотеть. Они вырастают удобными и хорошими. У них нет здоровой агрессии.





Родовые программы и их влияние на поколения

Если посмотреть в сторону родовых программ, то мы можем увидеть, что предки могли быть раскулачены, убиты в связи с деньгами. Точно так же и в отношениях: если мы нарисуем генограмму или родовое дерево, то можно узнать, сколько счастливых семей было в нашем роду, и были ли. И это все передается из поколения в поколение.

И вот такая травмированная человеческая конструкция начинает жить сейчас, в современном мире, где из каждого угла рекомендуют быть успешным, быть в отношениях, много зарабатывать. Человек, который не привык осознавать свои желания, в семье которого все трудились и были не очень счастливы в отношениях, не может в принципе отвечать социальным запросам. Здесь приходит на помощь психотерапия.

Психотерапия и осознание истинных желаний

Если вы еще не зарабатываете столько, сколько хотите, и у вас нет отношений, то либо вы хотите не этого, просто попали под влияние социума, либо вам мешают страхи и ограничивающие убеждения.

В процессе психотерапии клиент начинает понимать, а его ли это желание? А точно ли этого он хочет? Для этого существует много способов: гипноз, системное моделирование, арт-терапия, телесная терапия. В процентном соотношении примерно 50 на 50 клиентов в терапии начинают понимать, что деньги не очень нужны, и начинают ощущать свои истинные желания. Или им не очень нужны отношения, а в отношения хочет их отправить мама или папа, потому что не могут справиться с чувством стыда за "неудачного" ребенка.





Работа со страхами и ограничивающими убеждениями

Для тех, кто точно осознает, что это им нужно и важно, наступает второй этап работы – работа со страхами, ограничивающими убеждениями и выгодами от неполучения желаемого.

Страх – важный защитный механизм в жизни каждого человека. Навсегда от него избавиться невозможно. Но в терапии человек чаще всего приходит к пониманию, что страх – это всего лишь энергия, которая помогает ему двигаться к своей цели; что есть рациональный и иррациональный страх; он учится их разделять и отделять от себя, понимает, что он больше этого страха, и учится с ним взаимодействовать.

Страхов может быть много. Человек может бессознательно бояться зарабатывать много денег и быть в отношениях, так и зарабатывать мало и не быть в отношениях. И во всем этом помогает разобраться психотерапия.

Разбор убеждений и осознанный выбор

Что такое убеждения? Есть довольно избитая картинка айсберга, который на 10% торчит из воды и виден, а 90% скрыто под водой. Вот эти 90% и есть наши убеждения, наше бессознательное, и это то, что на самом деле управляет нами.



Психотерапия направлена на изучение этого бессознательного. Психолог как будто светит фонариком вниз, под воду, и помогает увидеть, что же на самом деле управляет человеком, какие убеждения ему мешают прийти к желаемому.

Когда человек начинает видеть эти установки, с ними есть возможность работать. Когда мы выводим убеждения на уровень сознания, они уже не управляют нами, и у человека появляется выбор. Зарабатывать из травмы или из своего собственного желания. Вступать в отношения, потому что "я этого хочу", а не потому что "пора" или "мама хочет внуков".