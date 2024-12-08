Rebel Age: в Москве прошел фестиваль новых голосов и смелых жанров

16 апреля 2025 года в пространстве Bronza loft by Bogema состоялось событие, объединяющее молодых исполнителей и тех, кто внимательно следит за развитием независимой сцены – фестиваль Rebel Age. Мероприятие собрало амбициозных музыкантов, профессионалов индустрии, представителей СМИ, а также блогеров, формирующих мнение о новых звездах.





Вечер вел харизматичный Макс Астахов, известный по радио Studio 21, а специальным гостем стал диджей и продюсер Леонид Руденко. Уже с первых аккордов фестиваль задал энергичный темп: на сцене появилась Кleo, привнеся в зал волну фольклорного рэпа своей композицией "Глупая". Ее поддержал Ляма с необычным жанром – славянским фонком, исполнив трек "Иван Купала".

Теплоту и чувственность в атмосферу вечера внес Азер Насибов с композицией "Ветром", а под занавес первого сета зал зажгла Sandra Top с песней "Ненормальный", которая уже успела стать вирусным хитом в соцсетях.





Вторая часть фестиваля продемонстрировала жанровое и стилистическое разнообразие: на сцену вышли артисты Santee, Polza, Rendal, Kama и Janik. Затем произошел переход к экспериментальным форматам – сестринский дуэт "Я и моя тень" и братья Skrimer & Nairex устроили перформанс, наполненный синхронностью и харизмой. Кульминацией этого сегмента стала коллективная композиция "Девочка", исполненная сразу пятью артистами.

Финальный блок открыл Sabu, финалист вокального шоу "Голос", представив трек с проникновенным речитативом. За ним последовали Gidayyat и Mekhman, погрузившие публику в атмосферу хип-хопа и бита. Особым моментом вечера стало первое сценическое выступление блогера и актрисы Веры Вольт. Несмотря на волнение, артистка уверенно дебютировала в музыкальном амплуа и с легкостью завоевала расположение публики, которая все ближе подходила к сцене.

В завершение все участники фестиваля собрались на сцене для коллективного импровизационного джема – теплой музыкальной кульминации насыщенного вечера.





Rebel Age – платформа, которая помогает артистам нового поколения заявить о себе и выйти на большую аудиторию. Проект объединяет творческих смельчаков, готовых говорить своим голосом. За десять лет команда провела сотни релизов, помогла заключить более двух сотен контрактов и зарекомендовала себя как важное звено на музыкальном рынке. В партнерстве с "Креатив Медиа", Rebel Age продолжает поддерживать независимых музыкантов, развивая их путь от дебюта до масштабных туров.