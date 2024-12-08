День пожарной охраны 2025 в России — когда отмечают и как поздравить пожарных

Люди определенных профессий заслуживают особого уважения. К ним относятся и те, что спасает других от пожаров, рискуя при этом собственной жизнью. В их честь и был учрежден День пожарной охраны России, который в 2025 году будет отмечаться проведением многочисленных мероприятий, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет об истории возникновения данного праздника, приведет интересные факты о пожарной охране, а также примеры оригинальных поздравлений для людей этой профессии.

Когда отмечается День пожарной охраны в 2025 году

Людям, которые хотят отдать дань уважения представителям этой благородной профессии, важно знать, когда День пожарной охраны? Дата праздника является четко фиксированной и отмечается 30 апреля. В этот день сотрудники пожарной охраны смогут принять поздравления и принять участие в разнообразных праздничных мероприятиях.





История праздника

Праздник имеет давнюю и богатую историю. Его появлению предшествовали события, произошедшие еще в XVII столетии. В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича, подписанному 30 апреля, в Москве были установлены пожарные дозоры, работавшие круглосуточно. Бригады не только боролись с огнем, но и следили за соблюдением правил. В те времена были распространены случаи, когда люди поджигали свои жилища собственноручно. Тому способствовала весьма странная причина – добыча гвоздей, очень ценного и редкого товара в тот период, чтобы применить их при строительстве нового дома. Поэтому пожарные патрули следили за правопорядком и выносили взыскания виновным.

По прошествии трех веков, в апреле 1918 года по инициативе Ленина был подписан декрет о мерах пожарной безопасности. Во времена СССР День пожарного праздновали в середине весны. В РФ, в 1994 году, праздник был переименован в День пожарной охраны, в 199 году он был признан официальным. При этом выходным он не является и по сей день.





Поздравления и благодарности

В День пожарной охраны зачастую вручаются награждения пожарным, присваиваются звания вне очереди особо отличившимся сотрудникам. Обязательная традиция – вспомнить о тех, кто героически погиб при выполнении своих профессиональных обязанностей и почтить их минутой молчания. Во многих городах проводятся масштабные мероприятия – концерты, фестивали, конкурсы.

Не обходится и без празднования в неформальной или семейной обстановке. Это повод произнести теплые поздравления с Днем пожарной охраны в 2025 году. Клео.ру приводит примеры некоторых из них:

"Никто не поспорит с тем, что пожарные – представители самой мужественной профессии! Желаю тебе быть всегда сохранять бодрость и быть сосредоточенным в любой ситуации, не терять силы духа и оптимизма. Пусть в твоей нелегкой работе будет меньше внештатных ситуаций, а дома встречает семейное тепло и уют!"

"В этот день желаю тебе с легкостью покорять огненную стихию и не испытывать трудностей с выполнением твоего профессионального долга! Пусть твои смены проходят без тревог, пожары полыхают лишь в твоем сердце, а твою жизнь освещает огонек удачи!"

"Пожарные – люди, которые совершают ежедневные подвиги, а их труд является поистине героическим! Желаю легкого покорения огненной стихии, минимального риска в работе, спокойствия в трудовых буднях. Пускай вам воздастся сторицей ваша доброта и самоотверженность!"





Интересные факты о пожарной охране

Многие факты могут сказать о том, насколько интересна и сложна эта профессия. Клео.ру предлагает вашему вниманию подборку таких сведений:

Обязательный атрибут интерьера любой службы спасения – пожарный шест, который существует уже больше 140 лет. Его применению находится логическое объяснение, заключающееся в том, что служебный инвентарь хранят на первом этаже, а работники размещаются на втором. Шест помогает им быстро спуститься вниз

Наши предки на Руси считали священным попадание молнии в то или иное место. Пожар, возникший по этой причине, нельзя было тушить водой. Вместо нее использовали молоко.

Ранее пожарные бригады использовали конусные ведра для тушения огня. Такая форма применялась из-за того, что по назначению попадало гораздо большее количество воды по сравнению с обычными ведрами. Кроме того, на изготовление подобного инвентаря расходовалось меньше материала.

Сотрудник пожарной охраны обязан начинать свой трудовой день с определенных процедур, подразумевающих не только проверку дыхательного аппарата и одежды, но и личных документов. Последнее нужно, чтобы идентифицировать спасателя при несчастном случае.

Машина с цистерной имеет свои стандарты – вместимость около 2350 л воды. При этом данный объем будет израсходован всего лишь за 7,5 минут при подключенном рукаве.

Для восполнения запасов воды машины оснащаются насосами. Заправка может осуществляться прямо из водоемов, что особенно характерно для сельской местности.

Для пожарных разработан особый устав, согласно которому время на место вызова в черте города составляет 10 минут, а в сельскую местность – 20 минут.





Итог

День пожарной охраны России в 2025 году – отличный повод поздравить представителей этой профессии, при этом теплые пожелания могут высказать как коллеги, так и обычные люди, желающие выразить благодарность. Если в вашем окружении есть пожарные, не забудьте поздравить их с таким важным праздником и дать понять, насколько ценен их труд.