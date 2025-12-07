Рамадан в 2026 году: даты, традиции и правила поста

Рамадан – особый месяц в исламском календаре, имеющий большое значение для многих мусульман. В этот период люди уделяют больше внимания духовной практике, молитвам и размышлениям, а также поддерживают связь с близкими и семьей. Пост в этом месяце полностью меняет привычки и распорядок дня, влияет на питание и образ жизни. При этом сохраняется место для общения, совместных трапез и участия в традиционных обрядах. Разберемся, когда начинается и заканчивается Рамадан в 2026 году и с какими традициями и ограничениями он связан.

Когда начинается и заканчивается Рамадан в 2026 году

Исламские праздники и памятные даты определяются по лунному календарю. Он короче григорианского примерно на одиннадцать дней, поэтому каждый год Рамадан смещается. Началом месяца считается период, когда наблюдается молодая луна. Именно эта традиция объясняет, почему в разных странах и даже регионах возможны расхождения в один день.

В древности требовалось, чтобы появление молодой луны и начало нового месяца засвидетельствовало не менее двух мусульман, пользующихся большим авторитетом в обществе. В современном мире религиозные организации обычно ориентируются на астрономические расчеты.

Рамадан в 2026 году в России начинается вечером 18 февраля, а первый день поста приходится на 19 февраля. Завершается он вечером 19 марта, после чего наступает праздник разговения – Ид аль-Фитр или Ураза-байрам.

В течение всего месяца верующие соблюдают дневной пост, уделяют больше времени молитвам, семейному общению и благотворительности, а распорядок дня подстраивается под утреннюю и вечернюю трапезы.





Питание во время Рамадана

Питание в период Рамадана строится вокруг двух основных трапез – сухура и ифтара.

Сухур – утренний прием пищи перед рассветом. Он помогает поддерживать силы в течение дня. Предпочтительным рационом являются легкие, но питательные блюда: каши, цельнозерновой хлеб, яйца, курица, бобы, орехи, авокадо, фрукты и овощи. Такой завтрак позволяет дольше сохранять чувство сытости и высокий запас энергии, поддерживать активность.

После захода солнца наступает ифтар – вечерний прием пищи. Традиционно его начинают с воды и фиников, затем переходят к полноценному ужину: например, овощной суп, салат, куриная грудка. А вот жареные, жирные и сладкие блюда рекомендуется исключить из рациона. Они повышают нагрузку на организм и могут привести к расстройству пищеварительной системы.

Во время Рамадана важно соблюдать умеренность и пить больше жидкости. Это помогает комфортно перенести дневной пост и поддерживать привычный уровень энергии.





Традиции и обычаи Рамадана

Рамадан имеет важное историческое и культурное значение: в этот месяц пророк Мухаммед получил от архангела Джибриля первое откровение Корана. Это событие произошло в Ночь Предопределения Ляйлят аль-Кадр. В этот период также говорят об особой милости к тем, кто искренне кается, молится и совершает добро, что и формирует атмосферу месяца.

Рамадан сопровождается множеством традиций, связанных не только с постом, но и с образом жизни в целом. В этот период верующие стараются чаще посещать мечеть, уделять время дополнительным молитвам и чтению Корана, больше размышлять о поступках и отношениях с окружающими. Вечерние часы после ифтара нередко становятся временем семейных встреч и спокойного общения.

Особое место занимает благотворительность. В этом месяце принято помогать нуждающимся, делиться едой, поддерживать пожилых родственников и соседей. Перед завершением месяца выплачивается закят аль-фитр – обязательное пожертвование, предназначенное для тех, кто не может обеспечить себе праздничную трапезу. В отдельных регионах могут организовываться коллективные ифтары, благотворительные акции и общественные мероприятия, куда могут прийти семьи и одинокие люди.

Во многих домах Рамадан сопровождается особыми бытовыми привычками: меню планируется заранее, меняется рацион, готовятся традиционные блюда, а вечером семья собирается за столом. Иногда украшают дом, покупают подарки детям к празднику разговения, поддерживают атмосферу ожидания завершения поста. Все эти детали делают месяц не только временем ограничений, но и периодом теплого общения и сохранения семейных традиций.

Пост во время Рамадана – это не только воздержание от еды и питья, но в первую очередь время для духовной работы, заботы о себе и окружающих. Верующие мусульмане стараются использовать этот месяц максимально осознанно, уделяя внимание молитвам, благим делам и укреплению отношений с близкими.

Рекомендации по поведению и практике во время Рамадана:

Совершать обязательные намазы и дополнительные вечерние молитвы (таравих).

Читать Коран или слушать его чтение, уделяя внимание пониманию и размышлению над текстами.

Просить Аллаха о прощении, здоровье, благополучии и милости.

Проявлять терпение, сдержанность и внимание к окружающим, избегать конфликтов и ссор.

Заниматься благотворительностью: помогать нуждающимся, жертвовать средства, участвовать в общественных инициативах.

Поддерживать семейные традиции, совместные ифтары и общение с родственниками.

Следить за умеренностью в питании, правильно распределять трапезы и заботиться о здоровье.

Выделять время на саморазвитие, полезные привычки и тихие занятия, чтобы сохранить силы и сосредоточенность.

Такой подход помогает прожить Рамадан осознанно и с пользой для себя и окружающих.





Чего нельзя делать во время Рамадана

В период, когда начинается Рамадан в 2026 году и до дня его завершения действуют достаточно строгие ограничения, помогающие сохранить смысл поста и дисциплину:

Не есть и не пить в светлое время суток – с рассвета до захода солнца.

Принимать лекарства и уколы не рекомендуется, кроме случаев экстренной необходимости.

Избегать курения, включая кальян.

Не переедать, чтобы не перегружать организм.

Не проявлять раздражение, гнев или агрессию, избегать ссор, сплетен и конфликтов.

Не тратить слишком много времени на шумные развлечения, телевизор или социальные сети. Лучше сосредоточиться на молитве и духовной практике.

Не пренебрегать семейными обязанностями и общением с близкими.

Не игнорировать проблемы нуждающихся.

Впрочем, не для всех мусульман пост является обязательным. Разрешается не поститься следующим группам:

Детям, не достигшим возраста, когда они способны самостоятельно поддерживать пост.

Пожилые или больные люди: ограничения в еде и питье могут быть опасными для их здоровья.

Беременные и кормящие женщины.

Путешествующие, если они находятся в дороге и не могут соблюдать все правила. Такие люди обычно компенсируют пропущенные дни поста позже или совершают благотворительные пожертвования (фидья-садак) в пользу нуждающихся.





Подведем итог

Рамадан в 2026 году – время, когда жизнь замедляется, чтобы услышать себя и мир вокруг. Это время духовной силы, единства и милосердия, когда каждое действие приобретает особый смысл, а сердца открываются для добрых дел и искренней заботы о других.