Почему женщины после 35 лет чувствуют "увядание" и как с этим бороться?

Почему женщины после 35 часто скатываются в программы "увядания", при чем здесь наши предки и можно ли что-то с этим делать? Своим личным опытом и клиентскими кейсами делится психолог, GSR-специалист Ирина Комарова.

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Современная индустрия красоты и здоровья может сделать любую женщину "вечно молодой". Границы молодости подвинулись, женщина и в 60 может выглядеть просто невероятно! Причем это относится не только к шоу-звездам, но и к каждой из нас.

Вместе с тем многие сталкиваются с ощущениями увядания, что кажется естественным и неизбежным: с каждым годом выработка половых гормонов уменьшается, это отражается на внешнем виде и самочувствии – ухудшается состояние кожи, волос и ногтей, появляются первые морщины и лишний вес, снижается уровень энергии и жизненный тонус.





Казалось бы, этот процесс обусловлен органическими изменениями. Но мой довольно обширный опыт работы с клиентами показывает, что огромную роль здесь играют и процессы нашей психики. Давайте разбираться, куда уходят корнями внутренние процессы про увядание и можно ли это изменить.

Текущий уровень развития цивилизации – это достижения недавнего времени. До этого вся история человечества – это долгий путь выживания людей как вида. Высокий уровень детской смертности, отсутствие качественной медицины, насилие и войны, тяжелый физический труд веками были общей нормой. Во времена наших прабабушек женщина в 35 была действительно уже «старуха»: ее тело было изношено многочисленными родами (рожали много, чтобы хоть кто-то из детей выжил и продолжил род) и тяжелой работой. С точки зрения психики женщина, неоднократно пережившая смерти своих детей, а также набеги, голод, нищету, была глубоко травмирована. Так происходило из века в век. И это запечатлено в родовой памяти каждого из нас.

Поэтому сегодня родовые программы из прошлого продолжают влиять на каждую из нас. Мы устаем после рабочего дня в офисе так, словно пахали от зари до заката. Нам сложно с одним ребенком, будто у нас их целая орава. У нас высокий уровень тревожности. И аналогично у многих из нас запускается программа "увядания" после 35: в этом возрасте наши прабабушки уже "привыкали к земле".





Я заметила, что когда клиентки обращаются с запросами про усталость от работы и от жизни, про страх старения, им не нравятся изменения в теле, вместе с тем многие из них не чувствуют в себе сил для того, чтобы заняться собой: пересмотреть питание, найти возможность заниматься спортом. Буквально за одну GSR-сессию, прорабатывая родовые сценарии, мы можем избавить человека от проживания состояний "рабского труда" – и работать станет легче и приятнее, мы можем изменить пищевые привычки, ведь если в роду голодали, то это может провоцировать процессы переедания. Мы можем найти ресурс (интерес, мотивацию) на занятия телом через внутреннее отделение от сценариев про тяжелый физический труд до изнеможения.

Таким образом, мы выходим из-под власти внутренних программ про неизбежное увядание. Интересно, что чаще всего результаты видны даже внешне. Черты лица разглаживаются, глаза начинают буквально светиться, неподдельная улыбка и открытое выражение лица становятся естественными спутниками на каждый день. Не говоря уже о состоянии внутреннего баланса, любви и принятии себя, а также о повышении жизненного тонуса, что и является залогом ощущения себя молодой.





Более того, следующим шагом становится возможным не просто "не увядать", а наоборот – расцветать! В жизни появляется новое: новые направления в путешествиях, новые люди, новые хобби, иностранные языки, увлечения, кто-то меняет профессию и кардинально переворачивает свою жизнь! К примеру, я в 35+, когда начала практиковать работу с родовыми программами, освоила новую профессию, переехала в теплый климат, выучила иностранный язык и полностью перестроила свою жизнь и жизнь своих детей. Так я пришла к тому, что после 40 жизнь только начинается! Хотя в свои 35 мне казалось, что впереди меня не ждет ничего хорошего…

Я хотела бы донести и до других женщин, что увядание во многом – это внутреннее состояние, чувство. Работая с ним, мы возвращаем себе жизнь с ощущением вкуса, радости и наслаждения, что и влияет на наш внешний вид, контакт с окружающими и на то, как мы начинаем жить (находя силы и время на спорт, правильное питание, уход).

В наше время с программами "увядания" можно очень эффективно справляться!