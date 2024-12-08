Международный день студента в 2025 году: история и традиции праздника

Время обучения в вузе для многих является одним из самых ярких и запоминающихся периодов в жизни. Для таких учащихся существует свой особый праздник – Международный день студента, который в 2025 году будут отмечать по всему миру. В этой статье Клео.ру расскажет о том, как возникло данное торжество, и какие традиции празднования предусмотрены для него в разных странах.

Когда отмечают Международный день студента 2025

Если вы относитесь к числу учащихся вузов и хотите подготовиться к празднику, то вам наверняка интересно, какого числа День студента. Для него установлена четко фиксированная дата – 17 ноября. Стоит отметить, что во многих государствах этот праздник отмечают неофициально. Это обусловлено тем, что в таких странах предусмотрены собственные даты, посвященные студентам. Так, в России торжество отмечают 25 января, оно также известно под названием "Татьянин день".





История праздника

Появление торжества связано с трагическими событиями, произошедшими в 1939 году. Их местом стала Чехословакия, находившаяся под оккупацией нацистами. 28 октября студенты и преподаватели в Праге устроили демонстрацию, посвященную годовщине образования своего государства. Однако войска СС прервали акцию и разогнали ее участников, применив при этом огнестрельное оружие. В результате был ранен студент Ян Оплетал. Хотя он и был прооперирован, но скончался 11 ноября.

Похороны студента были назначены на 15 ноября, и в результате переросли в антифашистскую акцию. Это привело к аресту множества демонстрантов и закрытию учебных заведений по всей Праге. 17 ноября 1200 участников были сосланы в концлагерь, а девять из них подвергли казни.

Спустя три года решили увековечить память чешских учащихся. На Международной встрече студентов, состоявшейся в Лондоне, постановили учредить особый праздник и назначить датой его отмечания историческую дату – 17 ноября.





Традиции празднования в разных странах

Во многих странах существуют собственные традиции отмечания Дня студента, отражающие их национальные особенности:

В Бельгии учащиеся вузов предпочитают собираться компаниями и посещать бары, слушая современную вечернюю музыку.

В Португалии торжество проходит в мае и носит название "Кейма", что в переводе означает "сжигание ленточек". Отмечать торжество начинают в полночь, собираясь у памятника Королю. При этом студенты громко поют серенады. После этого можно насладиться выступлениями музыкальных групп в городском парке. Праздник завершается шествием студентов. Неотъемлемый атрибут этого действа – разноцветные ленты, которые торжественно сжигают.

В Дании праздник относится к категории семейных, поэтому его принято проводить в кругу близких людей. Торжество сопровождается душевными посиделками, пением под гитару, из спиртных напитков предпочтение отдается пиву.

В Греции праздник, отмечаемый 17 ноября, носит название "Политехнио" и посвящен протестам студентов, прошедшим в 1973 года против военной хунты "черных полковников". Акция была жестоко подавлена и сопровождалась массовыми арестами и ранениями участников, 24 человека были убиты. Чтобы увековечить их память, в этот день возлагают венки и цветы к могилам погибших студентов, а также организовывают митинги в честь защиты прав учащихся.

В Болгарии торжество отмечают, собираясь большими шумными компаниями. Вузы в этот день закрыты.

Аналогичных громких традиций придерживаются и в США, при этом в качестве мест для празднования выбираются клубы или арендуются загородные дома.

В Германии в День студента принято устраивать спортивные соревнования.





Как отмечают День студента в России

В России данный праздник не настолько популярен, как "Татьянин день", отмечаемый 25 января. Тем не менее, Международный день студента в 2025 году также будут праздновать, проводя встречи с однокурсниками и друзьями. Кроме того, в разных учебных заведениях будут проводиться такие мероприятия:

просветительские акции, на которых будут обсуждаться проблемы студенчества;

организация всевозможных развлекательных мероприятий, таких как концерты, фестивали, конкурсы;

акции, посвященные благотворительности;

проведение флешмобов и тематических вечеринок;

организация спортивных соревнований.





Итог

Международный день студента в 2025 году – это значимый праздник для учащихся во всем мире, основной целью которого является солидарность студентов и акцент на важности высшего образования. Если вы являетесь учащимся высшего учебного заведения, обязательно воспользуйтесь этой датой, чтобы весело провести ее в кругу друзей и посетить интересные мероприятия.