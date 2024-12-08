Международный день девочек 2025: история и значение праздника

Многие памятные даты объединяют внимание общества вокруг глобальных вопросов. Одной из таких стала инициатива, посвященная защите прав и раскрытию потенциала молодого поколения. Предлагаем узнать, когда будет Международный день девочек в 2025 году и как его можно отметить.

Когда отмечается Международный день девочек в 2025 году

Международный день девочек празднуется 11 октября. Этот праздник имеет фиксированную дату. В 2025 году он выпадает на субботу.

История и значение праздника

Чтобы привлечь внимание к правам молодого поколения и уникальным проблемам, с которыми они сталкиваются по всему миру, в 2011 году Генеральной Ассамблеей ООН был учрежден особый праздник. Принятие резолюции произошло в декабре, а уже в следующем году 11 октября День девочек отпраздновали впервые.

Инициатива по учреждению праздника возникла в рамках глобальной кампании "Because I Am a Girl" организации Plan International. Представители этой организации обратились к правительству Канады с предложением поддержать создание такого дня. Впоследствии Канада представила проект резолюции в ООН, который был поддержан большинством стран-участников.

С момента учреждения Международного дня девочек ежегодно в рамках ООН рассматриваются вопросы, отражающие актуальные проблемы, связанные с правами молодого поколения. Так, например, на первом праздновании в 2012 году поднимались темы детских браков в некоторых странах, в 2013 году – инновации в сфере образования для девочек, а в 2024 году основной темой стало "Видение девочек для будущего".

Праздник служит напоминанием о необходимости защищать права и расширять возможности для их развития. Он подчеркивает важность образования, здравоохранения, защиты от насилия и дискриминации, равенства возможностей для девочек во всем мире, роли семьи в положении детей.





Как отметить Международный день девочек

Международный день девочек – это не только официальные заявления и кампании по всему миру, но и возможность по-своему подчеркнуть значимость даты. На мировом уровне он является поводом поднять важные вопросы, но отпраздновать его может каждый.

В зависимости от масштаба мероприятий, форматы празднования могут быть разными:

В образовательной среде . Школы и университеты проводят тематические уроки и лекции, на которых поднимаются вопросы равенства и доступа к знаниям.

. Школы и университеты проводят тематические уроки и лекции, на которых поднимаются вопросы равенства и доступа к знаниям. Через общественные проекты . Благотворительные организации и активисты устраивают акции, поддерживающие образование и здоровье девочек.

. Благотворительные организации и активисты устраивают акции, поддерживающие образование и здоровье девочек. В цифровом пространстве . Когда празднуется день девочек, в социальных сетях проводятся флешмобы и информационные кампании, помогающие привлечь внимание к важным темам.

. Когда празднуется день девочек, в социальных сетях проводятся флешмобы и информационные кампании, помогающие привлечь внимание к важным темам. На культурных площадках. Театры, музеи и выставочные залы включают в программы мероприятия, посвященные правам и возможностям девочек.

Однако отметить праздник можно не только на официальном уровне, но и в семейном кругу. Предлагаем несколько идей, как можно провести Международный день девочек в 2025 году в домашних условиях:

Устроить вечер совместного чтения книг о выдающихся женщинах и девочках, которые изменили историю.

Организовать семейный просмотр фильмов или мультфильмов с вдохновляющим сюжетом о смелости, дружбе и равенстве.

Обсудить мечты и цели дочери или внучки, а также помочь сделать шаги к их реализации.

Заняться вместе творческим проектом. К примеру, нарисовать плакат или написать "письмо в будущее" о том, каким хочется видеть мир для девочек.

Приготовить праздничный ужин, во время которого члены семьи смогут поделиться своими мыслями о том, что значит равенство и уважение.





Подведем итог

В 2025 году Международный день девочек будет отмечаться 11 октября. Основная идея праздника в напоминании общественности о том, что равные права и возможности начинаются с детства. Отмечая праздник, общество поддерживает глобальные инициативы и укрепляет ценности равенства.