Лучшие сериалы 2024 года: что посмотреть в этом сезоне?

С каждым годом мир сериалов становится богаче и интереснее. Однако лишь немногие из новых проектов действительно становятся популярными, так как зрителей становится сложнее удивить сюжетом, неожиданными поворотами и актерским составом. Клео.ру предлагает ознакомиться с лучшими сериалами 2024 года, их новинками и продолжениями.

Топ-5 лучших сериалов 2024 года

Дом Дракона – второй сезон

Фэнтези/драма. Рейтинг: IMDb – 8,4, Кинопоиск – 8,1.

Продолжение сериала по серии книг американского писателя Джорджа Мартина, являющегося приквелом к популярной «Игре престолов». Дом Таргариенов оказывается в эпицентре конфликтов, интриг и битв за власть. Новый сезон еще глубже погружает в политические интриги и дома и личные истории каждого из персонажей.

Финальная серия второго сезона вышла в начале августа 2024 года.





Засланец из космоса – третий сезон

Фантастика/драма/комедия. Рейтинг: IMDb – 8,1, Кинопоиск – 8,1.

Инопланетянин, прилетевший уничтожить все живое на Земле, терпит крушение в горах Колорадо возле небольшого городка. Чтобы выполнить свою миссию, он принимает облик местного врача Гарри Вендершпигля. По мере знакомства с обитателями планеты, планы инопланетного пришельца меняются.

Сюжет нового сезона охватывает новые приключения и проблемы, с которыми сталкивается Гарри, стараясь защитить планету и ее население от гибели. Финальная серия третьего сезона вышла в апреле 2024 года.





Fallout – первый сезон

Фантастика/боевик/приключения. Рейтинг: IMDb – 8,4, Кинопоиск – 8,0.

Fallout пополнил новинки сериалов в 2024 году. Этот проект снят по мотивам одноименной компьютерной ролевой игры. События разворачиваются в постапокалиптическом вымышленном мире, спустя более чем 200 лет после ядерной войны между сверхдержавами. Люси Маклин, жительница одного из убежишь, рассчитанных как раз на такие случаи, покидает его и направляется на поиски отца, которого похитили рейдеры. Героиня узнает, что планета совершенно не пуста, как ей рассказывали. В ходе своей миссии Люси сталкивается со всеми прелестями постапокалиптического мира.

Все серии сериала вышли одновременно в апреле 2024 года.





Американская история ужасов – 12-й сезон

Ужасы/триллер/драма. Рейтинг: IMDb – 8,0, Кинопоиск – 7,9.

В 2024 году вышло продолжение знаменитого сериала «Американская история ужасов». Каждый сезон этого проекта задумывался как отдельная мини-история с разными действующими лицами, локациями и сюжетом. Некоторые истории были вдохновлены реальными событиями, в то время как другие являются полной выдумкой авторов, городскими легендами или адаптациями художественных произведений.

Двенадцатый сезон основан на романе «Деликатное состояние». История повествует о женщине, которая всяческими способами пытается забеременеть, и убеждена, что некие злые силы пытаются ей в этом помешать. Финальная серия сезона вышла в конце апреля 2024 года.

Извне – третий сезон

Ужасы/триллер/драма. Рейтинг: IMDb – 7,8, Кинопоиск – 7,6.

Любителям пощекотать себе нервы, ищущим, что посмотреть в 2024 году, следует обратить внимание на проект «Извне». Сюжет повествует о семействе Мэтьюзов, оказавшихся в небольшом городке, из которого им не удается выбраться. Они становятся заложниками мистических сил, которые раз за разом возвращают их назад при попытке покинуть город. И это лишь часть проблемы, ведь ночью на охоту выходят монстры, приобретающие вид умерших ранее людей.

Сериал сильно напоминает стиль повествования Стивена Кинга, поэтому наверняка придется по вкусу любителям творчества «короля ужасов». Выход финальной серии третьего сезона запланирован на конец ноября 2024 года.





Заключение

В списке лучших сериалов 2024 года показаны самые популярные проекты, стартовавшие или продолжившиеся в этом году. Надеемся, что среди них найдутся ленты, которые смогут заинтересовать своими необычными идеями и реализацией.