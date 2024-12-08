Новый год – это время веселья, радости и общения с близкими людьми. Если планируется провести этот праздник вместе с друзьями, коллегами или близкими, то нужно продумать не только меню и декор, но и развлечения. Конкурсы на Новый год 2025 для компании подарят много веселых и запоминающихся моментов. Клео.ру предлагает несколько интересных идей для яркого времяпровождения.

Смешные игры и конкурсы на Новый год

Заранее продуманные и хорошо организованные конкурсы станут залогом успешного праздника и положительных эмоций. Следует учитывать отношения в компании и насколько будет интересно участвовать в развлекательной программе всем гостям. Чтобы повысить интерес к игре, следует подготовить памятные подарки для победителей. Предлагаем несколько необычных идей для разных ситуаций.

Бег с мандаринами

Для участия потребуется несколько небольших ложек и мандаринов. Цель игры – взять мандарин, положить его в ложку и доставить из одного конца комнаты в другой. Соревнование может быть как одиночным, так и командным. Во втором случае участникам следует разделиться поровну, а сама игра будет проходить в формате эстафеты.

Рисунки вслепую

Для новогоднего конкурса потребуется несколько больших листов бумаги, маркеры, ручки, карандаши или любые другие пишущие приспособления. Ведущий дает задание – нарисовать рисунок на новогоднюю тематику, а гостям нужно справиться с этим за определенное время. Необычность этого занятия заключается в том, что рисовать нужно вслепую – с закрытыми или завязанными глазами.

Игру можно сделать командной. В таком случае каждый из участников своей группы рисует отдельные части рисунка. Их может распределить ведущий или оставить на усмотрение самих игроков.





Кто я?

Знаменитую компанейскую игру можно провести в формате новогодней вечеринки. Перед началом ведущий раздает стикеры, а участники пишут на них имя новогоднего персонажа или реального человека, который связан с Новым годом. После этого игроки клеят стикер с именем на лоб других гостей, чтобы они не смогли увидеть написанное на бумаге.

Затем участники поочередно задают окружающим о себе вопросы, на которые можно ответить только "да" или "нет". Цель – угадать по ответам, какой персонаж был загадан и не оказаться последним участником.

Новогодние пророчества

На большую тарелку выставляется несколько мандаринов, помеченных разными номерами. Каждой цифре соответствует свое "пророчество", которое ведущий должен подготовить заранее. Игроки поочередно выбирают мандарины и называют цифры, которые на них нарисованы. Ведущему необходимо будет зачитать "пророчество".

В зависимости от того, какая компания собралась, может меняться и тематика. Так, например, для рабочего коллектива будут уместны предсказания, связанные с работой, зарплатой, повышением по службе и другими особенностями, учитывающими специфику профессии.

Новогодний тост

Находясь за столом, участникам необходимо произнести тост, но с условием – в пожелании должны присутствовать слова, заданные ведущим. Рекомендуются выбирать новогоднюю тематику, чтобы настроить участников на праздничную тематику.

По желанию ключевые слова могут быть одинаковыми для всех игроков или каждый получит собственный набор.





Крокодил

Знаменитая игра для компании, которая подходит и для Нового года. Участники делятся на 2 команды. Один из участников получает от ведущего ключевое слово и пытается в течение ограниченного времени изобразить его. При этом нельзя ни говорить, ни подсказывать. Все действия выполняются только за счет жестов, движения и мимики.

Если слово угадано верно, то команда получает один балл, а место участника занимает другой игрок. Группа, которая наберет больше очков за отведенное время, считается победившей.

Где снежок?

Детская новогодняя игра, которая подходит и для взрослой компании. Ведущий складывает из бумаги шар отдает одному из участников. Главный игрок становится в центре комнаты, а остальные участники окружают его, стоя к нему. После этого ведущий включает музыку, а игроки передают бумажный "снежок" друг другу за спиной.

Главному игроку нужно внимательно следить за перемещением шара и в момент, когда музыка будет остановлена, выбрать правильного участника. Если он справится со своей задачей, то игроки меняются местами, и игра продолжается.

Угадай новогоднюю мелодию

Принцип игры похож на известную передачу из начала 2000-х. Ведущий заранее готовит несколько необычных композиций, желательно в разных аранжировках. Игрокам нужно угадать песню раньше остальных, чтобы получить очки. Участники, набравшие наибольшее количество очков, получают символические награды.





Сиамские близнецы

В этой смешной игре на Новый год раскрывается умение работать в паре и четко действовать в ограниченных возможностях. Игроки делятся по двое, и ведущий связывает правую руку одного игрока с левой рукой другого. Пользоваться ими не разрешается. После этого выдается задание, в котором нужно использовать обе руки. Например, вырезать из листка бумаги по шаблону фигурку, почистить мандарины, завязать шнурки на обуви или любые другие схожие задачи.

Пара, которая быстрее и точнее справится с задачей считается победителями и получает праздничные призы.

Новогодняя викторина

Участники делятся на две команды, и ведущий начинает задавать вопросы на новогоднюю тематику. Цель игроков – отвечать быстрее, чем это сделает противоположная команда. Начинать лучше с простых "разогревочных" вопросов. Они покажут, насколько заинтересованными будут участники. Если процесс идет активно, то можно постепенно повышать градус абсурда, задавая каверзные вопросы с подвохом.





Подведем итог

Конкурсы на Новый год 2025 для компании – это веселый и запоминающийся способ развлечься в кругу близких, друзей или коллег. Если вы проводите мероприятие, то важно учитывать интересы, особенности и степень знакомства гостей. Не стоит перегружать их активными развлечениями, оставляя место и для тостов, и для еды, и для спокойного общения.