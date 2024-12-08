Как правильно загадать желание на Новый год 2025, чтобы оно сбылось

Новый год – это время волшебства и надежд на лучшее. Но чтобы мечты и ожидания стали реальностью, необходимо правильно сформулировать желание и провести соответствующий ритуал. Одной лишь веры и позитивного настроя может оказаться недостаточно для достижения успеха. Клео.ру предлагает разобраться, как загадать желание на Новый год 2025, и познакомиться с популярными ритуалами мира.

Самые популярные ритуалы загадывания желаний

Чтобы задуманное в новогоднюю ночь обязательно исполнилось, нужно заранее знать, как правильно загадать желание на Новый год. Эзотерики рекомендуют придерживаться общих правил во всех ритуалах:

Желание должно быть четко сформулировано. Нельзя допускать абстракций и неопределенностей, иначе они могут быть заполнены совершенно не тем, на что вы надеетесь.

Нельзя желать ничего плохого. Следуя принципу равновесия, негатив может вернуться тому, кто его пожелал. И произойдет это в самый неподходящий момент.

Старайтесь загадывать желания только для себя. Не стоит вмешиваться в жизнь даже самых близких людей, так как их интересы могут быть совершенно другими. По этой же причине нельзя желать любви от какого-то конкретного человека.

В процессе выполнения ритуала следует представлять, как выполняется это желание. Визуализация обладает очень сильной энергетикой и поможет привлечь результат быстрее.

Не стоит загадывать желания, которые гарантированно не могут быть исполненными. В таком случае вы просто обрекаете себя на разочарование.

Определите для себя сроки исполнения желания. Если этого не сделать, то результата придется ждать очень долго.





Зная основы того, как загадать желание на Новый год 2025, следует выбрать для себя подходящий ритуал. Клео.ру предлагает несколько вариантов ритуалов, которые следует проводить в новогоднюю ночь.

Записка в шампанском

Сперва нужно подготовиться, написав свое желание на небольшом листке бумаги. В полночь под бой новогодних часов необходимо сжечь записку, а пепел растворить в бокале шампанского и выпить.

Испанский ритуал с виноградом

В Испании виноград является символом благополучия и успеха, поэтому при загадывании желаний используется именно он. Для новогоднего ритуала следует взять 12 виноградин и в полночь съесть их одну за другой. При этом на каждую ягоду следует загадывать по одному желанию.

Записка на лавровом листе

Для того, чтобы провести ритуал в новогоднюю ночь потребуется лавровый лист, тонкий маркер золотого или серебряного цвета, белая свеча и стойкая к огню емкость. Свое желание нужно написать на лавровом листке, представляя, как задуманное уже исполнилось. После этого нужно трижды поцеловать записку и сжечь ее, повторяя заклинание:

"Силой Богов и силой небес,

Силой Вселенной и силой чудес,

Мое желание осуществилось,

Как повелел(-а) я, так и свершилось!"





Записки под подушкой

Перед Новым годом необходимо подготовить несколько записок, на которых будет написано по одному желанию. Ровно в полночь необходимо положить их под подушку, на которой собираетесь спать. Утром нужно случайно выбирать одну из записок. Считается, что сбудется именно то желание, которое там было написано.

Украшение дома символом желания

Визуализация обладает мощной энергетикой. По этой причине эзотерики советуют представлять или процесс выполнения желания, или его конечный результат. Чтобы настроиться на нужную волну, необходимо поставить символ на самое видное место. Например, изображение или самолета для путешествия. Такой предмет будет постоянно напоминать о задуманном на подсознательном уровне, настраивая на соответствующий лад.

Заговор на горящей свече

Огонь является частым атрибутом в новогодних ритуалах. Чтобы настроиться на исполнение желаний, следует в полночь зажечь свечу и под бой курантов произнести его четко и громко. Позвольте свече полностью догореть. Считается, что это способствует исполнению задуманного.

Заговор на бенгальском огне

Этот новогодний обряд похож на ритуал со свечей, но вместо нее используется бенгальский огонь. В последние секунды уходящего года необходимо зажечь огонек, сказать (и мысленно представить) свое желание. Остатки от бенгальского огня хранят в укромном месте до момента, пока задуманное не воплотиться в реальность.





Записка в бутылке

В полночь необходимо написать на листке бумаги то, что хотелось бы получить в следующем году. После этого записку сворачивают в рулон, вкладывают в пустую бутылку из-под шампанского и плотно закрывают пробкой. Записку следует хранить в таком состоянии до момента, пока желание не исполнится.

Оригами с желанием

Этот ритуал имеет японские корни и потребует от загадывающего некоторых навыков работы с бумагой. Перед Новым годом следует взять лист бумаги и написать на нем желание. После этого необходимо лично сложить лист в одну из фигурок в технике оригами. Чтобы усилить энергетику, можно заручиться поддержкой хозяйки 2025 года – Змеи, сложив ее фигурку из бумаги и поставив на видное место.

Пирог с сюрпризом

В культурах некоторых народов есть обычай – закладывать в новогодний пирог что-то необычное. Например, монетку. Считается, что у того, кто получит кусок с таким сюрпризом, исполнится любое желание. Очень важно предупредить гостей о такой начинке, чтобы никто случайно не повредил зубы о твердый металл.





Подведем итог

Загадывание желаний в новогоднюю ночь – прекрасная традиция, существующая в культурах многих народов. Она наполняет праздник особым смыслом и дарит надежду на лучшее будущее. Но очень важно знать, как загадать желание на Новый год 2025 правильно, чтобы оно точно исполнилось. Четкое выполнение ритуалов не менее важно, чем вера в выполнение задуманного и позитивный настрой.