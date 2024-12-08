Новогодний венок своими руками к Новому году 2025

Украшать свой дом новогодними венками – это традиция, которая пришла к нам из стран Европы и Северной Америки. Сейчас это украшение можно найти в любом магазине в канун главного зимнего праздника. Но будет намного лучше сделать новогодний венок своими руками. Клео.ру предлагает несколько идей такого украшения на Новый год 2025.

Идеи для новогодних венков

Вариантов изготовления новогодних венков существует великое множество. Единственное, что может ограничить – это фантазия. И в большинстве вариантов принцип будет одинаковым – на основание в форме кольца крепят декор. Предлагаем несколько вариантов, как сделать новогодний венок своими руками в домашних условиях.

Венок из хвои

Это традиционный венок на дверь, который можно сделать достаточно быстро при наличии необходимых материалов.

Для изготовления потребуется:

основа из пенопласта или картона;

листы газеты или обычной бумаги;

малярный скотч;

ножницы, кусачки;

вязальная проволока;

молодые еловые ветви;

клеевой пистолет или другие инструменты для нанесения клея;

шишки, новогодний декор.





Пошаговая инструкция по созданию классического новогоднего венка:

Из картона или пенопласта вырезают основание в форме кольца, к которому будут крепиться остальные части. Для венков большого размера потребуется картонная заготовка в несколько слоев. Следует учитывать, что размер готового украшения будет на несколько сантиметров больше. Для картонного основания можно сделать дополнительный объем. Для этого газетные листы комкают и крепят к кольцу малярным скотчем. Еловые ветви равномерно распределяют по всей поверхности основания и привязывают проволокой. На заготовку венка приклеивают новогодний декор – шишки, искусственные ягоды, засушенные кольца цитрусовых, коричные палочки, игрушки. Необходимо дать клею достаточно времени высохнуть. Готовый венок можно повесить на дверь на двухсторонний скотч или завязать в верхней части петлю.

Вместо частей живого дерева можно использовать ветки от искусственной ели. Такие украшение, конечно же, могут уступать в реалистичности и красота, но прослужат намного дольше, так как не осыпаются и не теряют цвет.

Венок из шишек

При изготовлении новогодних украшений в дело можно пускать любые подручные материалы. Так, если в наличии нет материалов для картонной или пенопластовой основы, то можно взять молодые березовые ветви.

При изготовлении потребуется:

свежие побеги березы или другие ветки для плетения;

ножницы, кусачки;

бечевка или вязальная проволока;

клеевой пистолет или другие инструменты для нанесения клея;

предметы декора.





Порядок действий будет следующим:

Ветки необходимо немного размять и свернуть в кольцо. Поэтому нужны свежие побеги, так как сухой материал будет ломаться. Чтобы основание не теряло форму, его обвязывают бечевкой по всей площади. При отсутствии веревки можно использовать вязальную проволоку, но в первом варианте украшение будет смотреться более натурально. К заготовке сразу привязывают петлю, чтобы венок можно было повесить на дверь. Лучше сделать это на раннем этапе, так как впоследствии это будет сложнее. После этого к кольцу из веток приклеивают шишки. Материала потребуется много, поэтому стоит заготовить их побольше. Как только клей высохнет, венок можно будет дополнительно украсить елочными игрушками, нанести искусственный снег, сухоцветы, ореховую скорлупу, желуди, каштаны или другой декор по собственному усмотрению.

Венок их новогодней мишуры

Один из самых простых и доступных вариантов изготовления венков. С работой справятся не только взрослые, но и дети.

Для создания украшения потребуется:

основа из пенопласта или картона;

листы газеты или обычной бумаги;

малярный скотч;

ножницы, кусачки;

клеевой пистолет;

новогодняя мишура;

дополнительные новогодние украшения – игрушки, шишки.





Пошаговая инструкция, как сделать новогодний венок:

Из пенопласта или картона вырезают основание в форме кольца. Во втором случае картонной заготовке необходимо придать объем с помощью газетной бумаги. Для этого нужно скомкать ее и приклеить к основанию малярным скотчем. Один из концов мишуры приклеивают к основе и обматывают кольцо можно использовать сразу несколько лент разного цвета, чтобы результат получился более интересным. Как только основание будет полностью обмотано мишурой, можно приступать к декорированию. Для этого на полученную заготовку приклеивают остальной новогодний декор – шишки, орехи, игрушки, звезды и пр. Готовый венок можно повесить на дверь или просто украсить свободное пространство в доме.

Венок из новогодних елочных шаров

Простое в изготовлении украшение, но требующее большого количества шариков.

Для работы потребуется:

прочная проволока или тонкая проволочная вешалка;

инструменты для работы с проволокой – например, круглогубцы;

елочные шары;

подарочная лента.





Порядок действий:

Вешалку расплетают, оставляя крючок. Впоследствии с его помощью можно будет повесить украшение на дверь, стену или елку. Из проволоки формируют кольцо, а затем начинают нанизывать елочные шары. Как только кольцо будет полностью заполнено шарами, концы проволоки соединяют с помощью инструментов. Место соединения маскируют бантом из широкой подарочной ленты.

Подведем итог

Существует множество вариантов, как сделать новогодний венок на дверь своими руками. В качестве основы при оформлении могут использоваться самые разные материалы – от классических еловых ветвей до новогодней мишуры, шаров, игрушек и других украшений. Такие венки будут уместными как на Новый год 2025, так и другие зимние праздники.