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Как побороть стеснительность и скромность: полезные советы для женщин

Как побороть стеснительность и скромность: полезные советы для женщин

Часто бывает, что наглые и напористые собирают все сливки жизни

С самого раннего детства многих девочек учили, что они должны быть спокойными, сдержанными, тихими и стыдливыми. Поведение девочек с противоположным характером традиционно осуждалось: мол, она хамка, хулиганка, выскочка, самовлюбленная и самодовольная. Однако с течением времени может произойти так, что, казалось бы, самые лучшие девичьи качества начинают работать против их обладательницы. Это в детстве мама может похвалить нас за сдержанность и скромность, а во взрослой жизни этим, скорее всего, воспользуются ушлые коллеги, непорядочный мужчина, стервозные подружки и так далее. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, как побороть стеснительность и скромность.


Окружающие – не эксперты


В первую очередь, запомните, что вы – ни чем не хуже окружающих. Все они – не эксперты и не святые. Поэтому не стоит сильно переживать из-за их мнения. Каждый человек совершает ошибки и стремится улучшить условия своей жизни, добиться счастья и признания. На этом пути нужно действовать порядочно, но нельзя постоянно задумываться о том, как будут расценены ваши действия. Вы поскромничали заявить о своей компетентности на работе? Коллега (даже менее профессиональная) обязательно сделает это и получит вашу должность. Вы постеснялись подойти к понравившемуся мужчине? Его уже начала охмурять ваша подружка. Помните, что вы можете рассчитывать только на себя в достижении счастья, так что не тратьте время на лишние внутренние терзания на тему идеальности вашего поступка.

Больше действий, меньше рассуждений


Обычно советуют сначала думать, а потом делать. Однако, если слишком увлечься этой установкой, можно надолго застрять на этапе раздумий и вообще не предпринимать активных действий. Особенно сильно этим страдают застенчивые женщины. Они всегда подолгу раздумывают над тем, как их шаг будет выглядеть со стороны. Разумеется, в конце концов, находятся доводы, которые говорят о том, что так поступать не совсем прилично или можно сделать что-то более достойное. Поменяйте эту установку и постарайтесь жить по иному принципу – сначала делайте, а потом анализируйте последствия. Вы удивитесь, но многие шаги, которые ранее казались вам чем-то неприемлемым, в итоге улучшат вашу жизнь и внутреннее самоощущение. Разумеется, все должно быть в пределах разумного.

Проанализируйте ближний круг


Также очень важно окружать себя правильными людьми. Проанализируйте, с кем общаетесь. Намного лучше видеть перед глазами пример успешных и знающих себе цену людей. Наблюдая за их поведением, вы поймете, что такая позиция позволяет добиваться поставленных целей и проживать свою лучшую жизнь. Также важно, чтобы окружающие поддерживали вас, а не паразитировали на вашей застенчивости. Дружба базируется на взаимоуважении и поддержке – подумайте, так ли это сложилось в вашей жизни, или что-то пора менять.

Научись отпускать


Для того чтобы распрощаться с излишней скромностью и застенчивостью, научитесь отпускать. Отпускайте людей, ситуации, не мучайте себя бесконечным анализом ваших действий и реакции на них окружающих. Это очень важное качество, которое помогает сделать жизнь лучше и обрести уверенность в себе. Разумеется, все должно быть в рамках разумного, не стоит разбрасываться людьми, но и держаться за них, если они приносят вам только разочарование и проблемы, тоже не нужно.

Не путай воспитанность с застенчивостью


При этом очень важно не переборщить. Если вы решили перестать быть скромницей, это не значит, что пришло время превращаться в наглую хабалку. Не путайте воспитанность и застенчивость. К другим людям всегда нужно относиться с уважением и пониманием. Главная задача – не позволять им садиться вам на шею, свесив ноги. В каждом вопросе важен баланс. Оставайтесь воспитанной, но научитесь любить себя и верить в свои силы.

17 февраля 2024, 19:51
Фото: www.unsplash.com
Ольга Белозерова
Клео.ру✓ Надежный источник

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