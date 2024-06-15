Развиваем в себе радость и благодарность: техники для культивирования положительных эмоций

Не так просто отказаться от жалости к себе, осуждения, зависти и других негативных чувств и мыслей. Как научиться воспринимать жизнь с радостью и благодарностью, рассказала Перукуа – австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.

Что такое благодарность?

В основе благодарности лежит простой принцип. Вопреки тому, что многим девушкам в детстве говорили папы, мы никакие не «принцессы». Жизнь нам вообще ничего не должна и не обязана реагировать на наши «хотелки» и предпочтения.

Эта «иллюзия принцессы» дорого обходится. Она словно отбирает право действовать. И даже если нам за наши поступки «прилетает», это не значит, что мир жесток или несправедлив. Просто мы делаем что-то не так. И как только возвращаем себе право действия и ответственность за свои дела, жить становится намного легче. И уже испытываем колоссальную благодарность только за то, что обрели свое воплощение.

Быть живым здесь, на Земле, в теле – это огромный дар! Просто представьте: вы умрете сегодня. Насколько каждое простое действие наполнится смыслом, если по-настоящему дать себе это прочувствовать! Счастьем будет заряжен каждый взгляд на мир, если знать, что скоро эту возможность отберут.

Мы пребываем либо в стрессе «старения», либо в каком-то пространстве, вырванном из реальной связи со временем. Просто осознайте: жизнь не такая длинная, какой кажется. Нам осталось сколько? 10 000 дней? 15 000 дней? Это совсем немного. Но, может быть, нам осталось значительно меньше.

Живите с благодарностью и в любви!

Перукуа могла умереть много раз. И самое главное, чему ее это научило, – быть благодарной жизни за само право быть здесь! Этого достаточно. Все остальное можно получить своими делами.

Хотя она живет с сильной болью каждый день, певица благодарна за эту возможность. Радость приходит, когда делаешь то, что хочет душа. Настоящее богатство – не лодки и виллы, а право делать то, что говорит сердце.

Жить в любви – это роскошь, поэтому многие выбирают формулу выживания, даже очень богатые люди. В наших условиях тотального финансового давления любовь могут позволить себе только смелые. Но зато какой экстаз – жить так!

А еще это очень просто: нужно лишь сделать выбор. В молодости Перукуа никак не могла понять фразу: «Хочешь быть счастливой – будь ею». Как? Чтобы быть счастливой, нужно... и дальше десяток критериев. Но с годами выяснилось, что фраза наполнена простым смыслом, который на 100% соответствует реальному положению вещей.

Хочешь радоваться – делай то, что тебя радует!

Практика для обретения радости и благодарности

Составьте список действий, которые можете делать сами или с любимым человеком и которые вас радуют. Записывайте всё подряд: главное, чтобы они действительно вызывали неподдельное чувство. Это может быть что угодно: танцевать, петь, гулять в лесу, играть на пианино, рисовать, писать книгу, готовить еду, пить чай, есть конфеты, заниматься любовью.

А теперь попробуйте каждый день выполнять хотя бы два действия из этого списка. А лучше три. Это просто и это реально работает! И лучше дело, приносящее радость, совершать первым с утра, чтобы зарядить целый день позитивом!

Далее пересмотрите свою жизнь, уберите все ощущения «заслуженности». Вы не принцесса, не Хозяйка Медной горы. Взгляните на то, что у вас есть. Отметьте это. Запишите на листе бумаги. Наполните каждую запись вниманием. Порефлексируйте на этот список. Оцените, как на самом деле много у вас есть! Обращайте внимание на свою жизнь! На то, что проживаете прямо сейчас.

Перукуа дает женщинам специальные медитации, которые помогают им вернуться в тело. Для чего? Чтобы выбраться из ловушки ума, из веретена мыслей. Когда вы начинаете ощущать жизнь, вместо того чтобы о ней думать, то испытываете удовольствие просто так. Вокруг столько всего! И как только вы возвращаетесь в изобилие реальности из мира мыслей, то переполняетесь ощущениями.

Конечно, если вы живете только из компромиссов и выживания, сначала будет непросто. Ведь все эти предательства себя вылезут на поверхность. Но, с другой стороны, они дадут возможность внести необходимые изменения. Тогда и этот источник радости и благодарности будет наполнять ваш сосуд жизни каждый день.