5 фильмов с неожиданным финалом, которые взорвут ваш мозг

Предсказуемый сюжет может испортить впечатление даже от самого качественного фильма. Совсем другое дело, когда финал переворачивает всё с ног на голову и заставляет задуматься.

Если вы любите фильмы с неожиданным финалом, которые держат в напряжении до последних секунд, то эта подборка от Kleo.ru для вас.

5 фильмов с непредсказуемой развязкой, которые вы не забудете

"Остров проклятых" (Shutter Island, 2010)





Леонардо Ди Каприо в роли федерального маршала, расследующего исчезновение пациентки психиатрической клиники на острове. Атмосферный триллер с шокирующим финалом, который заставит вас усомниться в здравомыслии главного героя.



"Бойцовский клуб" (Fight Club, 1999)





Культовый фильм с Брэдом Питтом и Эдвардом Нортоном о том, как скучная жизнь офисного работника переворачивается с ног на голову после знакомства с харизматичным торговцем мылом. Финал этого фильма стал настоящей сенсацией и до сих пор вызывает бурные обсуждения.



"Шестое чувство" (The Sixth Sense, 1999)





Мальчик, который видит призраков, обращается за помощью к детскому психологу. Фильм с Брюсом Уиллисом в главной роли держит в напряжении до самого конца и поражает своей неожиданной развязкой.



"Паразиты" (Gisaengchung, 2019)





Южнокорейская черная комедия о бедной семье, которая хитрым способом проникает в дом богатой семьи. Фильм получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм" и поразил зрителей своим непредсказуемым сюжетом и шокирующим финалом.



"Престиж" (The Prestige, 2006)





История соперничества двух иллюзионистов в Лондоне XIX века. Фильм с Хью Джекманом и Кристианом Бэйлом в главных ролях полный тайн, интриг и неожиданных поворотов сюжета. Финал фильма – настоящий взрыв мозга, который заставит вас пересмотреть всё, что вы видели до этого

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