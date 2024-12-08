День волонтера в 2025 году: история и значение праздника

Люди, которые добровольно отдают свое время и силы на благо общества и для решения разнообразных социальных проблем, заслуживают особого восхищения. В их честь был учрежден особый праздник – День волонтера, который в 2025 году будет направлен на то, чтобы отметить неоценимый вклад таких добровольцев и отдать им дань уважения. В этой статье Клео.ру расскажет об истории и значении данного торжества, традициях его празднования.

Когда отмечается День волонтера в 2025 году

Для празднования столь значимого торжества в календаре отведена фиксированная дата, которая не меняется из года в год, – 5 декабря. В 2025 году День добровольца также пройдет в это число первого зимнего месяца, дата выпадает на пятницу. При этом основные мероприятия, приуроченные к празднику, могут быть запланированы как именно на этот день, так и быть перенесены на выходной.





История праздника

Торжество берет истоки своего возникновения в 1985 году, когда состоялось заседание Генеральной Ассамблеи ООН. На нем было принято решение учредить праздник, посвященный добровольцам и предназначенный отметить их вклад в развитие социальной и экономической сфер любого государства. Тогда же определились и с тем, когда отмечать День волонтера, и выбрали для этого дату 5 декабря.





Значение праздника

Торжество направлено на то, чтобы признать вклад волонтеров, выразить им благодарность за их неоценимый труд, а также создать стимул для как можно большего количества людей заниматься волонтерской деятельностью. Как известно, деятельность добровольцев отражается на самых разных сферах, к которым относятся образование, социальное обслуживание, здравоохранение, охрана окружающей среды.

Праздник делает акцент на необходимости разработки наиболее благоприятных законодательных норм, регулирующих деятельность волонтеров и их безопасность, поощрение их работы на государственном уровне. Также целью данного торжества является укрепление международного сотрудничества в данной сфере.

В День волонтера в 2025 году в России и в других странах будет уделяться внимание обсуждению проблем, которые можно решить при непосредственном участии волонтеров. К их числу относятся борьба с бедностью, поддержка прав человека, охрана окружающей среды и другие вопросы.





Как отмечают День волонтера

Торжество, празднуемое 5 декабря, сопровождается разнообразными мероприятиями, которые проводятся в этот день или переносится на выходной. Чтобы отдать дань уважения благородной работе, которой занимаются добровольцы, устраивают церемонии награждения особо отличившихся волонтеров. Во многих странах принято вручать специальные знаки отличия и премии.

Уделяется внимание и организации просветительских мероприятий, примером которых являются дни открытых дверей, где можно подробно узнать о деятельности добровольцев и при желании присоединиться к их числу. Лекции, посвященные волонтерской тематике, проводят и в различных учебных заведениях, чтобы привить молодежи чувство ответственности. Деятельность добровольцев широко освещается в этот день в средствах массовой информации.

Также распространено проведение благотворительных концертов, массовых субботников. В этот день организовывают специальные акции, в которых на добровольной основе может проявить себя любой желающий. Они направлены на оказание помощи в приютах для животных, детских домах, домах престарелых.





Итог

День волонтера в 2025 году – это важный праздник, направленный на то, чтобы отдать дань уважения людям, стремящимся сделать этот мир лучше и оказать помощь нуждающимся. Обязательно задумайтесь в этот день над тем, чтобы приобщиться к тем или иным благородным делам.