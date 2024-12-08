День невролога в 2025 году: история праздника, значение профессии и интересные факты

Существует множество праздников, посвященных специалистам, задействованным в той или иной медицинской сфере. В их число входит и День невролога, который в 2025 году смогут отметить врачи, диагностирующие и лечащие заболевания, связанные с нервной системой. В этой статье Клео.ру расскажет об истории данного торжества, о значении профессии, а также интересные факты о неврологии.

Когда отмечается День невролога 2025

Для празднования торжества установлена четко фиксированная дата. При этом День невролога в России в 2025 году совпадает с датой аналогичного международного праздника, который отмечают 1 декабря. Дата не меняется из года в год и проводится в один и тот же день.





История профессионального праздника

История неврологии уходит своими истоками в давние времена, а именно в 3300 год до н.э., когда был написан папирус Смита, в котором было представлено первое описание неврологического заболевания. Позже о патологиях, имеющих неврологическое происхождение, упоминали Гиппократ, Ибн-Сина, Рази.

Первое упоминание термина "неврология" встречается в переводе произведения Томаса Виллизия, изданного в 1664 году и известного под названием "Анатомия головного мозга".

Считается, что неврология выделилась в самостоятельное медицинское направление в 1860 году. Это было связано с открытием первого неврологического отделения под Парижем, руководителем стал Жан Мартен Шарко.

В России в медицинских вузах нервные болезни продолжительный период времени были включены в программу патологии и терапии, и лишь в 1835 году состоялось их выделение в самостоятельный курс. В 1869 году неврология была обозначена как самостоятельная дисциплина, что было связано с созданием первой кафедры нервных болезней в Московском университете.

Среди самых известных основателей российской неврологии стоит упомянуть Бехтерева В.М. Ему принадлежит заслуга в основании психоневрологического института в Санкт-Петербурге в 1907 году. Данное учебное заведение стало одновременно исследовательским и занималось изучениями и разработками в области неврологии.

В настоящее время праздник, посвященный представителям этой профессии, не носит официального статуса. Однако специалисты, задействованные в данной сфере, знают, когда День невролога, и активно отмечают данное торжество из года в год. К празднику приурочено проведение всевозможных просветительских мероприятий (семинаров, конференций, симпозиумов), где специалисты рассказывают о достижениях в данной сфере и обмениваются опытом.





Значение профессии невролога

Профессиональный праздник посвящен медицинским специалистам, к компетенции которых относится диагностика и лечение всевозможных заболеваний нервной системы, а также их профилактикой. Он исследует проблемы, связанные с центральной системой (головным и спинным мозгом), а также периферической системой (нервными волокнами). Врачам приходится иметь дело с такими заболеваниями как нарушения кровообращения головного мозга (инсульты и другие проявления), невралгии, невриты, приступы эпилепсии. С проблемами позвоночника и опорно-двигательного аппарата (например, остеохондрозом, радикулитом) тоже следует обратиться к данному специалисту. Также невролог рассматривает и жалобы на головные боли.





Интересные факты о неврологии

В День врача-невролога будет не лишним вспомнить интересные факты, связанные с этим направлением медицины. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Повреждения нервной системы отражаются на работе других систем человеческого организма и вызывают в них сбои.

Самым длинным нервом в теле человека является седалищный, который берет свое начало в нижней части спины и доходит до большого пальца ноги.

С возрастом происходит ежегодное уменьшение нервной системы на 1-2 грамма.

Самая медленная передача сигнала в мозг осуществляется со стороны кожи, это происходит со скоростью 1,6 км в час.

Нервная система не будет работать качественно и в полной мере, если она получает недостаточное количество витаминов и микроэлементов, а также воды. Недостаток этих веществ приводит к снижению умственных способностей.

Потеря нейронов начинает происходить с 20 лет. К достижению 75-летнего возраста их становится меньше на одну десятую часть.

Работа головного мозга не прекращается даже во время сна. О его перегрузке и переутомлении свидетельствуют проявления лени. К хронической усталости приводят звуки музыки, играющей во время сна.





Итог

День невролога в 2025 году – это важный профессиональный праздник для специалистов, задействованных в данной области медицины. Если такие есть в вашем окружении, обязательно порадуйте их теплыми словами и поздравлениями и отметьте, насколько значим их труд для пациентов.