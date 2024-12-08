День матери 2025 в России: история и традиции праздника

Мама – человек, которому принадлежит заслуга в появлении ребенка на свет и в его воспитании. Связь с нею многие люди несут на протяжении всей своей жизни. Именно поэтому День матери в 2025 году в России – это отличный повод выразить благодарность, любовь и заботу своим мамам. О данном торжестве расскажет в своей статье Клео.ру.

Когда отмечают День матери в 2025 году в России

Дата торжества является плавающей, она выпадает на последнее воскресенье ноября. Зная эту особенность, вы сможете вычислить, когда День матери в 2025 году. В этот раз дата выпадает на 30 ноября.





День матери в разных странах

В Америке инициатива в создании праздника матери впервые прозвучала в 1872 году, идею озвучила Джулия Уорд Хоув, однако массовой поддержки она не приобрела. Ситуация изменилась в 1907 году, когда с аналогичным предложением выступила Анна Джарвис. В 1910 году День матери впервые отметили в Виргинии, а по прошествии четырех лет торжество распространилось на всю страну.

Для отмечания праздника в более чем в 20 странах выбрали второе воскресенье мая. К числу таких государств относятся Америка и ряд европейских стран. Именно в эту дату в них пройдет День матери, который в 2025 приходится на 11 мая.





История праздника

Впервые подобная инициатива в России была предложена в 1915 году, она исходила от Рагнара Фернберга. Отмечание состоялось 1 декабря, однако на тот момент торжество не завоевало популярность.

Следующая попытка была предпринята в 1988 году, инициатива исходила от Эльмиры Гусейновой, учительницы из Баку. Именно ей принадлежала заслуга в организации праздников матери в городских школах. Старания педагога оправдались, и торжество стали отмечать в Баку из года в год.

В 1993 году правительство Якутии приняло решение установить День матери в данном регионе. После этого идею переняли в Челябинской области и Башкортостане.

В 1998 году была выдвинута идея сделать торжество всероссийским. Инициатива исходила от Алевтина Апариной, депутата Государственной Думы. Идея нашла поддержку, и об основании Дня матери был подписан соответствующий президентский указ.





Традиции празднования

Хотя торжество, отмечаемое в России, и является довольно молодым, оно уже успело обзавестись собственными традициями. Если вы заранее узнали, какого числа День матери в 2025 году, то можете подготовиться к празднику заблаговременно. В России в этот день проходит ряд мероприятий, это всевозможные концерты, выставки. Особую популярность праздник завоевал в детских садах, где дети собственноручно готовят подарки, чтобы поздравить своих мам и рассказывают стихи о них.

Также в стране принято вручать в этот день награды. Примером одной из них является звание "Мать-героиня", которое присваивается для женщины, воспитавшей 10 и более детей. Награда совмещается с вручением поощрения в размере 1 млн рублей.





Идеи поздравлений и подарков

Любой маме будет приятно получить в свой праздник подарок, выбранный и сделанный с душой:

Отличным решением будет презент, связанный с воспоминаниями, к примеру, ретро-альбом с распечатанными семейными снимками. Также можно нанести изображения на кружку, подушку или плед.

Придутся к месту и подарки, связанные с тем или иным хобби, к примеру, это картина по номерам, набор для вышивки или другого творчества.

Любая мама будет рада провести этот день вместе со своим ребенком и получить незабываемые впечатления. Вы можете организовать поездку в путешествие, занимающее пару дней, или на увлекательную экскурсию, посетить концерт, спа-салон.





Итог

День матери в 2025 году в России – это очень важный праздник, предназначенный для того, чтобы вспомнить о значении этого человека в вашей жизни и уделить ему внимание. Обязательно проведите этот день вместе с мамой, порадуйте ее воспоминаниями и милыми подарками.