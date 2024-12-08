Что посмотреть в ноябре 2025 года: обзор самых ожидаемых новинок фильмов и сериалов

Поздний осенний сезон великолепно подходит для того, чтобы интересно провести время за просмотром очередного киношедевра. В этой статье Клео.ру расскажет вам о том, что посмотреть в ноябре 2025 года, и какие премьеры являются самыми ожидаемыми. Благодаря разнообразию представленных жанров вы наверняка найдете фильм или сериал, который удовлетворит ваши вкусовые предпочтения.

Самые ожидаемые кинопремьеры в кинотеатрах в ноябре

Посещение кинотеатра даст вам возможность разнообразить свой досуг и провести время увлекательно, погрузившись в захватывающий сюжет. Предлагаем вашему вниманию обзор фильмов ноября 2025 года, которые предлагаются в самых разных жанрах, начиная от веселых комедий с легким сюжетом и заканчивая остросюжетными триллерами, которые держат в напряжении до самого конца.

"Пианистка"

Жанр : мелодрама

: мелодрама Премьера : 6 ноября

: 6 ноября Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Режиссер : Михаэль Ханеке

: Михаэль Ханеке Актеры : Изабель Юппер, Анни Жирардо, Бенуа Мажимель

: Изабель Юппер, Анни Жирардо, Бенуа Мажимель Страна: Франция





В центре сюжета этой картины находится Эрика Кохут – пианистка, преподающая игру на фортепиано в консерватории. Женщина, достигшая 40-летнего возраста, продолжает жить с матерью и периодически стремится освободиться от ее влияния. Все меняется в тот момент, когда Эрика попадает под действие чар своего студента, соблазнившего ее.

"Разрушитель миров"

Жанр : фантастика, боевик

: фантастика, боевик Премьера : 6 ноября

: 6 ноября Возрастные ограничения : 16+

: 16+ Режиссер : Брэд Андерсон

: Брэд Андерсон Актеры : Милла Йовович, Люк Эванс, Медоу Уильямс, Мила Харрис

: Милла Йовович, Люк Эванс, Медоу Уильямс, Мила Харрис Страна: США





Действие картины происходит после событий пятилетней давности, когда состоялся разрыв реальности. Результатом стало проникновение существ из другого измерения в человеческий мир. Герои фильма – отец и дочь, скрывающиеся на удалённом острове. Мужчина подготавливает ее к сражениям. Однако в какой-то момент становится понятно, что безопасных мест на Земле уже нет.

"Обитель"

Жанр : ужасы, триллер

: ужасы, триллер Премьера : 20 ноября

: 20 ноября Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Режиссер : Джеймс ДеМонако

: Джеймс ДеМонако Актеры : Пит Дэвидсон, Джон Гловер, Мугга, Адам Кантор

: Пит Дэвидсон, Джон Гловер, Мугга, Адам Кантор Страна: США





Главным героем фильма является Макс, обычный парень, который недавно получил работу в доме престарелых. Однако, начав свою трудовую деятельность в этом заведении, он понимает, что как его постояльцы, так и персонал окутаны тайной, которая носит весьма зловещий характер.

"Умри, моя любовь"

Жанр : комедия, триллер

: комедия, триллер Премьера : 27 ноября

: 27 ноября Возрастные ограничения : 16+

: 16+ Режиссер : Линн Рэмси

: Линн Рэмси Актеры : Дженнифер Лоуренс, Роберт Паттинсон, Лакит Стэнфилд, Сисси Спейсек

: Дженнифер Лоуренс, Роберт Паттинсон, Лакит Стэнфилд, Сисси Спейсек Страна: США





В центре сюжета оказывается пара – Грейс и Джексон, принявшие судьбоносное решение начать новую жизнь и посвятить себя друг другу и их любви. С этой целью они решают покинуть Нью-Йорк и уединиться в горах. Однако со временем их страсть перерастает в одержимость, а уголок любви превращается в настоящий кошмар.

Главные сериалы ноября

Если вы любите проводить время в уютной домашней обстановке, погрузившись в продолжительную историю, следя за развитием событий и судьбами героев, вам наверняка придутся по душе сериалы ноября 2025 года. Вы можете выбрать жанр по своему вкусу, будь то романтичная мелодрама или захватывающая детективная история с нотками криминала. Далее вашему вниманию представлен обзор самых ожидаемых кинопремьер.

"Все честно"

Жанр : драма

: драма Премьера : 4 ноября

: 4 ноября Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Режиссер : Райан Мерфи

: Райан Мерфи Актеры : Ким Кардашьян, Наоми Уоттс, Гленн Клоуз, Сара Полсон, Ниси Нэш-Беттс

: Ким Кардашьян, Наоми Уоттс, Гленн Клоуз, Сара Полсон, Ниси Нэш-Беттс Страна: США





Сериал рассказывает о женщинах-адвокатах, занимающихся бракоразводными процессами. В какой-то момент они решают уйти из фирмы, вол главе которой стоят мужчины, и создать собственную исключительно женскую практику. Их клиентками, конечно же, становятся женщины. Хотя юристки успешно справляются с работой, выигрывая иски против миллиардеров, им приходится бороться с внутренними интригами.

"Из многих"

Жанр : фантастика, драма

: фантастика, драма Премьера : 7 ноября

: 7 ноября Возрастные ограничения : 16+

: 16+ Режиссер : Винс Гиллиган

: Винс Гиллиган Актеры : Рэй Сихорн, Каролина Выдра, Моник Лотт, Мириам Шор

: Рэй Сихорн, Каролина Выдра, Моник Лотт, Мириам Шор Страна: США





Создателем сериала выступил автор таких киношедевров как "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу". В центре сюжета находится писательница Кэрол, проживающая в Альбукерке. В какой-то момент жители оказываются под воздействием вируса, сделавшего их счастливыми и готовыми пожертвовать всем ради других. Однако это имеет и побочные эффекты, заключающиеся в вероятности попасть в опасные ситуации. Кэрол – единственная, у которой иммунитет к вирусу, и именно ей достается миссия всеобщего спасения.

"Последний из самураев"

Жанр : боевик, исторический, драма

: боевик, исторический, драма Премьера: 13 ноября

Возрастные ограничения : 16+

: 16+ Режиссеры : Michihito FujiiКенто ЯмагутиТору Ямамото

: Michihito FujiiКенто ЯмагутиТору Ямамото Актеры : Дзюнъити Окада, Кая Киёхара, Масахиро Хигашиде

: Дзюнъити Окада, Кая Киёхара, Масахиро Хигашиде Страна: Япония





Главный герой сериала – Сюдзиро Сага, самурай, проживающий в XIX веке в Японии. Он решает принять участие в смертельном соревновании, чтобы оказать помощь своей больной жене и ребёнку. Местом для состязаний выбран храм, а его участниками должны стать 292 бойца. Только один из них должен выжить и получить денежный приз.

"Очень странные дела", 5 сезон

Жанр : комедия, триллер

: комедия, триллер Премьера : 25 ноября

: 25 ноября Возрастные ограничения : 16+

: 16+ Режиссер : Мэтт Даффер

: Мэтт Даффер Актеры : Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо

: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо Страна: США





Продолжение известного сериала можно по праву назвать одной из самых ожидаемых кинопремьер ноября 2025 года. Действие картины разворачивается спустя год после событий, состоявшихся в финале четвёртого сезона. Друзья снова решают действовать сообща, чтобы выследить Векну. Однако все не так просто: в Хоукинсе оказываются военные, занятые поиском Одиннадцатой.

Итог

Теперь вы знаете, что посмотреть в ноябре 2025 года, и сможете составить для себя подборку невероятно интересных киноновинок. Разнообразие жанров и сюжетов позволит удовлетворить даже самые взыскательные вкусы заядлых киноманов.