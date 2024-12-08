Что посмотреть в ноябре 2025 года: обзор самых ожидаемых новинок фильмов и сериалов

Обзор главных кинопремьер ноября 2025 года. Новинки и продолжения сериалов. Узнайте, что смотреть в кино и на стримингах в конце осени.

Поздний осенний сезон великолепно подходит для того, чтобы интересно провести время за просмотром очередного киношедевра. В этой статье Клео.ру расскажет вам о том, что посмотреть в ноябре 2025 года, и какие премьеры являются самыми ожидаемыми. Благодаря разнообразию представленных жанров вы наверняка найдете фильм или сериал, который удовлетворит ваши вкусовые предпочтения.

Самые ожидаемые кинопремьеры в кинотеатрах в ноябре

Посещение кинотеатра даст вам возможность разнообразить свой досуг и провести время увлекательно, погрузившись в захватывающий сюжет. Предлагаем вашему вниманию обзор фильмов ноября 2025 года, которые предлагаются в самых разных жанрах, начиная от веселых комедий с легким сюжетом и заканчивая остросюжетными триллерами, которые держат в напряжении до самого конца.

 

"Пианистка"

  • Жанр: мелодрама
  • Премьера: 6 ноября
  • Возрастные ограничения: 18+
  • Режиссер: Михаэль Ханеке
  • Актеры: Изабель Юппер, Анни Жирардо, Бенуа Мажимель
  • Страна: Франция

В центре сюжета этой картины находится Эрика Кохут – пианистка, преподающая игру на фортепиано в консерватории. Женщина, достигшая 40-летнего возраста, продолжает жить с матерью и периодически стремится освободиться от ее влияния. Все меняется в тот момент, когда Эрика попадает под действие чар своего студента, соблазнившего ее.

 

"Разрушитель миров"

  • Жанр: фантастика, боевик
  • Премьера: 6 ноября
  • Возрастные ограничения: 16+
  • Режиссер: Брэд Андерсон
  • Актеры: Милла Йовович, Люк Эванс, Медоу Уильямс, Мила Харрис
  • Страна: США

Действие картины происходит после событий пятилетней давности, когда состоялся разрыв реальности. Результатом стало проникновение существ из другого измерения в человеческий мир. Герои фильма – отец и дочь, скрывающиеся на удалённом острове. Мужчина подготавливает ее к сражениям. Однако в какой-то момент становится понятно, что безопасных мест на Земле уже нет.

 

"Обитель"

  • Жанр: ужасы, триллер
  • Премьера: 20 ноября
  • Возрастные ограничения: 18+
  • Режиссер: Джеймс ДеМонако
  • Актеры: Пит Дэвидсон, Джон Гловер, Мугга, Адам Кантор
  • Страна: США

Главным героем фильма является Макс, обычный парень, который недавно получил работу в доме престарелых. Однако, начав свою трудовую деятельность в этом заведении, он понимает, что как его постояльцы, так и персонал окутаны тайной, которая носит весьма зловещий характер.

 

"Умри, моя любовь"

  • Жанр: комедия, триллер
  • Премьера: 27 ноября
  • Возрастные ограничения: 16+
  • Режиссер: Линн Рэмси
  • Актеры: Дженнифер Лоуренс, Роберт Паттинсон, Лакит Стэнфилд, Сисси Спейсек
  • Страна: США

В центре сюжета оказывается пара – Грейс и Джексон, принявшие судьбоносное решение начать новую жизнь и посвятить себя друг другу и их любви. С этой целью они решают покинуть Нью-Йорк и уединиться в горах. Однако со временем их страсть перерастает в одержимость, а уголок любви превращается в настоящий кошмар.

Главные сериалы ноября

Если вы любите проводить время в уютной домашней обстановке, погрузившись в продолжительную историю, следя за развитием событий и судьбами героев, вам наверняка придутся по душе сериалы ноября 2025 года. Вы можете выбрать жанр по своему вкусу, будь то романтичная мелодрама или захватывающая детективная история с нотками криминала. Далее вашему вниманию представлен обзор самых ожидаемых кинопремьер.

 

"Все честно"

  • Жанр: драма
  • Премьера: 4 ноября
  • Возрастные ограничения: 18+
  • Режиссер: Райан Мерфи
  • Актеры: Ким Кардашьян, Наоми Уоттс, Гленн Клоуз, Сара Полсон, Ниси Нэш-Беттс
  • Страна: США

Сериал рассказывает о женщинах-адвокатах, занимающихся бракоразводными процессами. В какой-то момент они решают уйти из фирмы, вол главе которой стоят мужчины, и создать собственную исключительно женскую практику. Их клиентками, конечно же, становятся женщины. Хотя юристки успешно справляются с работой, выигрывая иски против миллиардеров, им приходится бороться с внутренними интригами.

 

"Из многих"

  • Жанр: фантастика, драма
  • Премьера: 7 ноября
  • Возрастные ограничения: 16+
  • Режиссер: Винс Гиллиган
  • Актеры: Рэй Сихорн, Каролина Выдра, Моник Лотт, Мириам Шор
  • Страна: США

Создателем сериала выступил автор таких киношедевров как "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу". В центре сюжета находится писательница Кэрол, проживающая в Альбукерке. В какой-то момент жители оказываются под воздействием вируса, сделавшего их счастливыми и готовыми пожертвовать всем ради других. Однако это имеет и побочные эффекты, заключающиеся в вероятности попасть в опасные ситуации. Кэрол – единственная, у которой иммунитет к вирусу, и именно ей достается миссия всеобщего спасения.

  

"Последний из самураев"

  • Жанр: боевик, исторический, драма
  • Премьера: 13 ноября
  • Возрастные ограничения: 16+
  • Режиссеры: Michihito FujiiКенто ЯмагутиТору Ямамото
  • Актеры: Дзюнъити Окада, Кая Киёхара, Масахиро Хигашиде
  • Страна: Япония

Главный герой сериала – Сюдзиро Сага, самурай, проживающий в XIX веке в Японии. Он решает принять участие в смертельном соревновании, чтобы оказать помощь своей больной жене и ребёнку. Местом для состязаний выбран храм, а его участниками должны стать 292 бойца. Только один из них должен выжить и получить денежный приз.

 

"Очень странные дела", 5 сезон

  • Жанр: комедия, триллер
  • Премьера: 25 ноября
  • Возрастные ограничения: 16+
  • Режиссер: Мэтт Даффер
  • Актеры: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо
  • Страна: США

Продолжение известного сериала можно по праву назвать одной из самых ожидаемых кинопремьер ноября 2025 года. Действие картины разворачивается спустя год после событий, состоявшихся в финале четвёртого сезона. Друзья снова решают действовать сообща, чтобы выследить Векну. Однако все не так просто: в Хоукинсе оказываются военные, занятые поиском Одиннадцатой.

Итог

Теперь вы знаете, что посмотреть в ноябре 2025 года, и сможете составить для себя подборку невероятно интересных киноновинок. Разнообразие жанров и сюжетов позволит удовлетворить даже самые взыскательные вкусы заядлых киноманов.

Александра Прудникова

Кинокритик

 

